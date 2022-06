Pau Gasol, sobre los JJOO de 2030: "Tengo la esperanza de que la parte política se deje de lado"

El sueño de una candidatura nacional conjunta entre Aragón y Cataluña para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 continúa viva. Las discrepancias también siguen a la orden del día. Es por esto por lo que Pau Gasol ha pedido que se deje a un lado la política por el bien "del deporte y el interés del país".

La leyenda del baloncesto español, miembro de la Comisión de Atletas del COI, ha señalado que tiene "la esperanza de que la parte política se deje de lado y que el deporte y el interés del país estén por encima de todo". Pau Gasol ha admitido que sigue las negociaciones "con un poco de frustración".

Frustración porque percibe "las diferencias que existen", las cuales él atribuye "quizá a malos entendidos". El ex de la NBA ha participado este miércoles en la visita de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), a un centro de refugiados en Getafe.

¡Una visita inolvidable al primer centro deportivo para refugiados del mundo!



Gracias, presidente Thomas Bach (@olympics @RefugeesOlympic) y @FilippoGrandi (@ONU_es @Refugees) por apoyarnos en nuestra labor por hacer de esta una sociedad mejor a través del deporte ️. pic.twitter.com/hKSTJgNyWV — Comité Olímpico Español (@COE_es) June 1, 2022

Pau Gasol, además, ha puesto de relieve que el Comité Olímpico Español (COE) está "muy implicado" en esta candidatura nacional conjunta, por lo que espera que el asunto "se resuelva".

Alejandro Blanco

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ya dijo a finales del pasado mes de mayo que no van "a dejar de luchar por el proyecto". "Nuestro deseo no es llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios", señaló el máximo mandatario del Comité Olímpico Español.

"No voy a dejar de luchar por tener una candidatura porque si no la presentamos para 2030 romperemos una línea de diálogo con el COI que luego es complicado recuperar. Es difícil presentarla y llegar al acuerdo, pero no es imposible. Estoy convencido de que en el momento decisivo se presentará, no por los gobiernos, si no por la gente del Pirineo y de las ciudades porque este es un proyecto que es la vida de mucha gente", sentenció Alejandro Blanco.

Confianza de Bach

Durante su visita al centro de refugiados de Getafe, Thomas Bach ha expresado su "confianza sin límites" en Alejandro Blanco y el COE para reconducir la situación y poder presentar finalmente una candidatura para los JJOO de Invierno de 2030.

"Está en su mano. Tengo confianza en él sin límites. Por eso Alejandro es quien va a arreglar todos estos asuntos. El COE cuenta con el gran liderazgo de Alejandro Blanco, que tiene un papel muy importante en el mundo olímpico. Eso es gracias a sus esfuerzos por crear un mundo mejor para el deporte y este centro es una muestra magnífica", ha afirmado Bach este miércoles.

