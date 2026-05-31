FC Barcelona - Valencia Basket, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Liga Endesa

El Barça y el Valencia Basket se enfrentan en un duelo directo de vital importancia para el cierre de la fase regular. Ambos conjuntos necesitan la victoria para asegurar la mejor posición posible y definir los cruces definitivos en las eliminatorias por el título.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa, se disputará el domingo 31 de mayo a las 19:00 horas (horario peninsular). El escenario del choque será el Palau Blaugrana, en Barcelona.

Los aficionados al baloncesto podrán seguir toda la acción en directo en España a través de la plataforma de streaming DAZN (y Fanatiz), así como por televisión en el canal Movistar Plus+ (dial M7).

En el plano puramente deportivo, el encuentro es un enfrentamiento de máxima tensión, ya que el resultado determinará el orden final de la clasificación de cara a los cuartos de final del playoff.