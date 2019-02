Pedro Almodóvar, muy pesimista en la alfombra roja: Las circunstancias no son buenas para el cine español. Vivimos en un país que no tiene ningún proyecto social. Los presupuestos se van pasando de unos a otros. Me parece tristísimo no solo que a los políticos nos les interese los más mínimo el cine, tengo la sensación de que tampoco a los espectadores les está importando. Se han cerrado 500 cines en los últimos cuatro años, y eso es muy peligroso (...) No son buenos tiempos".