Así son los nuevos concursantes de 'Ven a cenar conmigo gourmet': de Jorge Sanz a Ana María Aldón

José Antonio Avilés (23 años), María Jesús Ruiz (38), Jorge Sanz (51) y Ana María Aldón (43) son los nuevos anfitriones de la nueva temporada de Ven a cenar conmigo gourmet. El programa se estrenará el martes 12 de enero para competir con MasterChef Junior.

1. Ana María Aldón

La mujer de José Ortega Cano (67) intentará demostrar sus dotes en la cocina en la nueva edición del programa. Para la gaditana es un nuevo paso en su carrera televisiva tras su paso por Supervivientes y su fichaje como colaboradora de Viva la vida.

Ana María saltó a la fama en el verano de 2012 cuando la prensa supo que estaba empezando una relación con el diestro de Cartagena. Los comienzos no fueron fáciles ya que el mismo año del nacimiento de su hijo, el Juzgado Penal nº 6 de Sevilla condenó a dos años y medio de prisión al torero por homicidio imprudente y conducción temeraria en el accidente que le costó la vida a Carlos Parra. Ortega Cano cumplió su condena en Zaragoza y hasta la capital maña se trasladó durante dos años, Ana María junto a su hijo para estar cerca del torero. En septiembre de 2018, Ana María y José Ortega Cano formalizaron su unión.

2. José Antonio Avilés

El colaborador llegó a Mediaset contratado para las tertulias de Viva la vida. Poco a poco comenzó a llamar la atención de los espectadores por su elevado tono de voz y sus constantes discusiones con sus compañeros de plató. Esto le puso en el punto de mira para acabar participando en Supervivientes. El polémico tertuliano será el primer anfitrión de este nueva temporada del programa. "No les gusta nada de lo que hago y mira que me he esmerado con cambios de última hora", se le oye decir en las promos del programa.

Su estancia en Honduras corrió paralela a los escándalos de su vida que comenzaron a salir a la luz en España. Su falso título y sus supuestas estafas convirtieron al andaluz en uno de los personajes más controvertidos de Mediaset. Sin embargo, tras reconocer la vida de mentiras que había llevado hasta ahora, Avilés retomó su trayectoria como colaborador de televisión en el magacín vespertino de los fines de semana en Telecinco y su nombre suena constantemente en las quinielas de posibles concursantes en otros programas de telerrealidad.

3. María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz nació en Andújar (Jaén) el día de Navidad de 1982. Hija de un camionero y un ama de casa, siempre se consideró una artista nata, pero decidió estudiar Magisterio con Especialidad en Lengua Extranjera. En su caso, optó por el francés. La vida de María Jesús cambió el día que se presentó a un concurso de belleza local y acabó representando a Jaén en el certamen de Miss España en 2004.

Un año después, María Jesús saltó al mundo de la telerrealidad y protagonizó el primer edredoning televisivo. Fue en La granja de los famosos en Antena 3 y su compañero fue Dani Dj. Un joven de origen francés que saltó a la fama por ser el acompañante de Belén Esteban (47) durante un tiempo.

En 2009 la relación entre María Jesús y Dani se rompió con un cruce de declaraciones y de acusaciones, por parte de ella, de asuntos graves que nunca se llegaron a demostrar y que ensuciaron su imagen. En 2010 se unió el polémico empresario andaluz José María Gil Silgado (58), varios años mayor que ella, que fue presidente del Xérez Fútbol Club y ha tenido, y aún sigue teniendo, problemas con la Justicia. Con él tuvo a su hija Alba.

Luego se unió con otro empresario, Julio Ruz (36), con el tuvo otra hija y que participó junto a Carolina Sobe (47) en GH Dúo, aunque ellos en formato trío. Ruiz se convirtió en ganadora del reality imponiéndose a Kiko Rivera (36). Un año antes había pasado por Supervivientes.

4. Jorge Sanz

El actor es más desconocido en el universo Mediaset ya que se ha prodigado poco en la televisión de entretenimiento. Nacido en Madrid en 1969, llegó al cine con tan sólo diez años y una década más tarde estaba ganando un Goya por Si te dicen que caí (1989). En los 90 se convirtió en uno de los actores más cotizados del cine español.

En su nómina profesional hay trabajos con directores como Vicente Aranda o Fernando Trueba. En 1997 fue despedido del rodaje de Carne trémula por Pedro Almodóvar (71). Un asunto que nunca quedó claro del todo. Es padre de tres hijos y siempre ha mantenido su vida lejos del interés de la prensa. De hecho él asegura "no conozco a ninguno de ellos" y durante la velada confunde en reiteradas ocasiones el nombre de José Antonio con del de José Luis.

