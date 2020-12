Alejandro Sanz defiende a Miguel Bosé y deja descolocado a Broncano: "¿No te sientes mal?"

Alejandro Sanz (51 años) ha visitado el exitoso programa de Movistar, La Resistencia, presentado por David Broncano (34). Ha sido la primera vez que el cantante se sienta junto a Broncano, y lo ha hecho para presentar el documental El mundo fuera, que se estrenará este próximo viernes en más de 200 países, entre ellos España, donde los espectadores lo podrán ver en Movistar.

Sin embargo, Sanz lo dejó claro nada más sentarse, con una frase que muchos han entendido como una pulla, por más que la entonase entre risas: "Para hacer promoción me voy a El Hormiguero, aquí he venido a divertirme un rato". Si bien es cierto que Alejandro ha encajado bien todas las bromas de Broncano, la verdad también es que el intérprete ha conseguido bromear y 'vacilar' al presentador en más de una ocasión.

Durante la entrevista, se ha recordado, entre otras cosas, que el cantante perteneció en el pasado a un grupo heavy que se llamaba Jinete inmortal: "Con ellos viví situaciones terribles porque el batería no sabía tocar, pero para eso estaban las sustancias ilegales". En un tono desenfadado, Broncano le ha llegado a preguntar a Alejandro por su lado más sexual: "¿Te pones alguna vez canciones tuyas para follar?". Sanz, toreando la pregunta, le ha replicado que "no puedo porque estaría pendiente del arreglo. ¿Y tú te pones tus entrevistas para follar?".

David no ha desistido en el empeño, interpelando de nuevo por el tema propio musical que se pondría Sanz mientras practica sexo. El intérprete ha claudicado: "Pondría alguna de Prince", y el conductor del programa le ha hecho ver que "hay que ser muy bueno follando para poner una suya".

En un momento dado, Alejandro ha comentado: "Este programa no está pagado. He venido gratuitamente, pero hasta me ha costado dinero, porque he tenido que venir hasta aquí". En otro orden de cosas, el presentador quiso tratar el tema del momento, el coronavirus. Se interesó Broncano por saber si el cantante conocía cuántas personas se podrán reunir estas fiestas de Navidad.

"10 adultos más niños, eso han dicho", le contestaba el cantante. A lo que Broncano se quedaba asombrado, y le preguntaba: "¿No te habrá dado ese dato tu amigo Miguel Bosé (64)?". A lo que Sanz ha respondido, para sorpresa y descoloque de David: "Pues él habla de ti maravillas, siempre habla de ti muy bien. ¿No te sientes un poco mal?".

"Yo le tengo aprecio a Miguel, pero va diciendo unas cosas… ¿Cuánto hace que no hablas con él?", ha respondido Broncano, ligeramente incómodo y esquivando. "Hace un par de meses", explicaba Sanz. "O sea, la última vez que hablaste con él todavía tenía conocimiento", decía entre risas el presentador. "Él tiene su forma de pensar", le defendía Alejandro. La tensión se ha palpado unos minutos.

