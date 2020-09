Todo sobre Miguel Lago, el colaborador linchado en redes por una broma sobre la infanta Elena

Una broma de mal gusto sobre la primogénita de Juan Carlos I (82 años) y la reina Sofía (81) convirtió al humorista Miguel Lago (39) en trending topic. Este domingo, el cómico causó revuelo en las redes sociales por haber publicado en su cuenta de Twitter un vídeo posando junto a un cartel que indicaba la dirección del Centro de parálisis cerebral infanta Elena. Una publicación criticada por numerosos usuarios, que eliminó de su perfil horas después.

"He tenido que parar el coche", comentaba Lago en el vídeo en el que, antes de eliminarlo, pedía "máxima difusión". A su juicio, no era "más que una broma", que no buscaba "ofensa", sino "risa tonta". Tras volverse tendencia por la ola de críticas recibidas, el humorista borró la publicación y compartió otro mensaje, dando su explicación de lo ocurrido.

"Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila", escribió el cómico que suele aparecer en la pantalla de Cuatro.

¿Qué tipo de miserable se burlaría de las personas con parálisis cerebral?

Miguel Lago, presunto humorista en Cuatro.

¿Qué tipo de miserable se burlaría de las personas con parálisis cerebral?

Miguel Lago, presunto humorista en Cuatro.

No entiendo que una televisión tenga en plantilla a gentuza capaz de despreciar públicamente a las personas con discapacidad.

Desde 2019, Miguel Lago es colaborador habitual en la mesa de Todo es mentira, el programa de Risto Mejide (45) donde, en tono de humor, analizan los temas de actualidad. Sus comienzos profesionales en este mundo fueron en el año 2000, cuando inició su carrera en El club de la comedia, con apenas 18 años. Desde entonces, su trayectoria ha ido en asenso y su talento le ha permitido formar parte de diferentes formatos.

Miguel Lago no solo ha salido en pantalla por su faceta de comediante. Según él mismo cuenta en su página web, ha dado sus primeros pasos como actor, en Las chicas del cable. "Aquí me tenéis interpretando a Alfonso XII. Son dos frasecitas pero, como todo en esta vida, se empieza poco a poco", escribía en 2017 en sus redes sociales. Además, el humorista ha sido presentador de galas en la televisión autonómica y ha participado en programas de radio como Carne Cruda o Arriba España M80.

El teatro también ocupa un lugar importante en su hoja de vida, ya que ha presentado en varias ocasiones su monólogo Soy un Miserable. Un espectáculo que se ha colado entre los más vistos de la cartelera madrileña y que han disfrutado reconocidas personalidades como Christian Gálvez (40), Dani Mateo (41) o Carlos Latre (41).

Fuera de los medios de comunicación, Miguel Lago también ha hecho carrera. El cómico ha amenizado eventos de empresa y ha entregado premios, siguiendo siempre su esencia y haciendo uso del humor. Por otro lado, ha incursionado en el mundo de la escritura y cuenta con un libro titulado Gamberro y caballero.

"A base de golpes de honestidad y de mucho cachondeo voy repasando diferentes aspectos que me molestan, preocupan o directamente desagradan, como hoy en día hay que evitar el conflicto físico pues que mejor que hacerlo a través de ironía y mala leche en forma de artículo descarnado", explica en su página web el humorista que no ha podido evitar ponerse en el ojo del huracán tras hacer una "broma" en referencia a la infanta Elena (56).

Y es que, a pesar de haber eliminado sus polémicos tuits, Miguel Lago no consiguió evitar que sus mensajes se difundieran de forma masiva y se hicieran virales. Una polémica que buscó calmar, publicando los vídeos de dos monólogos que demuestran su estilo de hacer humor. Uno en El club de la comedia, donde confirmaba su "esencia" como comediante y otro, en La Resistencia, donde explicaba que "ya hacía ciertos chistes".

