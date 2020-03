Así es Malena Contestí, la polémica exdiputada de Vox que ha fichado Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Hace unos días saltaba la noticia de que la exdiputada de Vox, Malena Contestí (35 años), fichaba por el programa de Risto Mejide (45), Todo es mentira. Una información que para muchos sorprendió por su perfil aguerrido y polémico, pero para parte del público televisivo Contestí no es tan conocida. ¿Quién es la nueva colaboradora del espacio? "Jurista, liberal, ecléctica. Diputada en el Congreso en la XIII legislatura. Soluciones reales con principios claros. Hagamos política racional, por favor", así se describe en su red social esta mallorquina.

Contestí ha llegado a Cuatro pisando fuerte. Su perfil combativo no ha pasado inadvertido para el público y ya en su primera aparición en Todo es mentira ha demostrado que la polémica la acompaña. Y es que, ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Lidia Falcón (84), la presidenta del Partido Feminista, en un debate sobre la prostitución. A Falcón no le ha sentado nada bien que Malena hablase del feminismo en los términos que lo ha hecho. "Hace falta tener mucha cara dura para decir que hemos llegado las mujeres aquí de cualquier manera. ¡Ya está bien! Ya ha llegado un punto en el que me he irritado. Es ese discurso liberal capitalista...", ha aseverado Lidia, visiblemente enfadada.

Lo que puede que pocos conozcan es que Contestí fundó Vox en Baleares a principios de 2018 junto a Jorge Campos, Sergio Rodríguez y Juan Sendín. Es una mujer feminista confesa, pero esto no es óbice, en su opinión, para que critique o duramente las últimas corrientes feministas y se ha puesto de ejemplo como mujer con capacidades. Antes de llegar a la política, era abogada de profesión. Remanece de Llucmajor, en una casa con jardín y piscina.

Coalición electoral.

Con estos antecedentes, no es extraño que en su currículo figure como una excelente nadadora que incluso participa en competiciones. Para más datos, Malena es una amazona con grandes dotes que, siempre que puede, monta. Uno de los aspectos que nunca ha ocultado Malena es su tremenda pasión por el deporte; lo ha practicado prácticamente, desde boxeo hasta rugby. Aunque, eso sí, el caballo sigue siendo su verdadera pasión. A sus 35 años, se desconoce si tiene pareja y no tiene hijos. Lejos de Vox, ahora parece que la vida profesional de Contestí da un viraje y se enrola como colaboradora de Todo es mentira.

