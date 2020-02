Paolo Vasile lo consigue: Cristina Cifuentes, fichaje estrella de dos programas de Mediaset

TRAS DECIR 'NO' A 'SUPERVIVIENTES'

El nombre de Cristina Cifuentes (55 años) se colocaba hace unas semanas en la primera línea mediática después de que sonara como el fichaje estrella de la próxima edición de Supervivientes 2020. Ella lo desmintió; hubo llamadas, pero declinó la oferta. A los pocos días de esto, unas imágenes captaron a la expresidenta de la Comunidad de Madrid manteniendo una 'clandestina' reunión con Paolo Vasile (67), consejero delegado del grupo Mediaset.

Se hablaba de que el italiano tenía un claro objetivo: convencer a Cifuentes para que se enrolase en la 'familia Mediaset'. JALEOS puedo conocer entonces que "no estaba todo perdido" y que el interés por parte de la cadena era grande e insistente. Pues bien, ha surtido efecto: tal y como avanzaba Yotele, Cristina Cifuentes se ha convertido en colaboradora estrella de dos espacios de Telecinco, Ya es mediodía y Todo es mentira.

Cifuentes durante su nueva colaboración en Cuatro. Mediaset

Un fichaje que no ha pasado inadvertido para nadie y que ha generado más de una polémica en redes. En concreto, la confirmación de su fichaje por el espacio presentado por Risto Mejide (45) parece haber escamado sobremanera a la audiencia. Este martes Cifuentes se sentaba en el programa de Cuatro sin que nadie definiese, a priori, en calidad de qué tomaba asiento para debatir. En un momento dado, se hacía oficial su fichaje, algo que no ha gustado demasiado a algunos seguidores del espacio.

Ha sido durante la sección Los jardines de TEM -espacio en el que a través de audios de WhatsApp los colaboradores escuchan las críticas de la audiencia- cuando el público se ha desahogado contra el programa por fichar a Cifuentes. Mientras que algunos espectadores acusaron durante la tarde de este martes al programa de "darle voz solo a la izquierda", entre otras quejas, Cifuentes tampoco se ha librado y ha tenido que salir al paso de la indignación.

#TEM Se hace cuesta arriba escuchar cualquier tipo de crítica emitida x C.Cifuentes. No está tan lejos todo lo que pasó con ella y su partido. Imagino que no tienen más remedio que tenerla. Lamentable. — María Frías (@MariaLFV) February 4, 2020

#TEM ¿Por qué tenemos que escuchar a C.Cifuentes diciendo disparates? Una sra q mintió hasta la saciedad. ¿No hay más gente que sea tetuliana que no tengan el C.V de esta nujer? — María Frías (@MariaLFV) February 4, 2020

Tras recibir algunas críticas, Elsa Ruiz le ha hecho ver, con cierta ironía: "Igual después de esto piensas que estarías más tranquila en Supervivientes". Y es que, los comentarios no han sido precisamente suaves. "Como tengáis de colaboradora a Cristina Cifuentes... habéis caído en lo más bajo", ha sido la tónica habitual en la red. Otros han puesto el foco en su lado taurino: "A mí no me gusta una persona que disfruta con la tortura animal".

Y han continuado las críticas sin descanso: "Primero llevasteis a Girauta (58) de colaborador. Ahora a Cristina Cifuentes. ¿Quién va a ser el próximo, Javier Ortega Smith (51)? ¿Para juntar en los platós al trifachito?". Eso sí, Cristina no se ha quedado callada y se ha centrado en ese espectador que ha hablado de su gusto por los toros y ha recordado que durante su mandato aprobó "la ley de sacrificio cero de animales domésticos". Y ha terminado su defensa, pretextando: "Soy madre de tres gatitos, me gustan los animales".

