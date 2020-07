Rafa Mora confía en restablecer su amistad con Iván: "Lo considero mi amigo"

Rafa Mora (37 años) está feliz junto a su novia, Macarena Millán, que hace escasos días salió del concurso La Casa Fuerte. Para el colaborador de televisión, su chica es la ganadora moral del reality y tiene todas sus esperanzas e ilusiones puestas en que su relación con Iván González se arregle.

Conciliador y compresivo se muestra el colaborador televisivo con la actitud de su todavía amigo: "Lo considero un amigo, sé que esto se puede reconstruir. Él tenía una situación compleja, estaba entre su pareja y la pareja de su amigo". Dicho esto y a pesar de la decepción que le produjo que Macarena no contara con el apoyo de su amigo, Rafa no ha dudado en expresar públicamente su deseo de que todo vuelva a la normalidad:

El colaborador de Sálvame también quiso aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de ánimo a su compañera Paz Padilla (50) tras el duro golpe que ha supuesto la muerte de su marido. "La queremos mucho, ella se va a recuperar muy pronto. Lo sabemos. Es la mejor", ha dicho que el que fuera el tronista más popular de MyHyV. Declaraciones que pertenecen a una entrevista que el valenciano ha realizado recientemente:

Están unidos nuevamente tras el paso de Macarena por La Casa Fuerte.

Estamos muy contentos por estar juntos y que vuelva a casa. Hemos sufrido mucho.

Ha sido un defensor nato de su novia, ha sacado las uñas por ella.

No ha sido difícil porque es una chica con mucha clase, educación, no ha perdido las formas ni los papeles. Sí que ha sido complicado a la hora de mantener la compostura por mi parte, ha habido demasiada falta de respeto y ha sido complicado mantener el tipo cuando ves que a una persona a la que quieres tanto la están tratando de esa manera. Se acabó el reality, estamos todos contentos, para mí es la ganadora moral, todo el mundo la apoya, y el reflejo de la sociedad es esto.

¿Rafa, se ha sentido decepcionado por Iván y Oriana?

Para mí ha sido una gran decepción que Macarena no haya tenido apoyo de Iván. Ellos tenían una bonita relación de amistad, esperaba que hicieran un buen tándem y como mínimo que la apoyase ante la adversidad. Lo considero un amigo, sé que esto se puede reconstruir. Él tenía una situación compleja, estaba entre su pareja y la pareja de su amigo.

¿No está rota su amistad con Iván?

No, mi relación con Iván no. Hay que hablar largo y tendido pero ya está.

Durante el concurso, las discusiones entre Iván, Orina y Macarena han sido continuas. Mediaset

¿Cómo ha visto que se cuestione tanto a su chica?

A mí que se la catalogase de mueble era un halago. Una persona normal, eso es lo que es Macarena. Ahí había gente que por fama en todo momento iba a la discusión, al enfrentamiento para tener momentos de protagonismo o se inventaba tramas.

¿Cree que Iván y Oriana se las han inventado?

No, Oriana es así en la vida real, es un ejemplo de todo lo que no hay que ser. A Iván se veía a veces entre la espada y la pared.

¿Le molestó que se cuestionara la fidelidad de Macarena?

A mí me molestó porque no entendía realmente el por qué le dan notoriedad a un comentario absurdo con mala baba que se hace fuera de cámaras, por qué Iván lo expone públicamente, es algo que sucedió hace 5 años. Macarena tenía 21 años y se supo que era todo mentira. Un chaval que fue con unos mensajes que me molestaron, sí es cierto, pero no llegó a más. Sacar eso para hacer daño no lo entiendo. Luego dijeron que fui yo el que le había dicho que lo contara, estoy en un plató me dicen que voy a conectar contigo en directo y me lo van a poner, si quieres me escondo detrás del sofá. Habérmelo dicho en privado. Iván ha dicho que esa semana estaba muy quemado con Macarena porque estaba al lado de Maite el día que dijo 'tu madre te abandonó', en caliente se confundió y la cagó. Me ha dicho que la cagó y bueno, qué le vamos a hacer.

Paz Padilla está pasando por un momento muy duro, para usted ha sido un gran apoyo siempre.

La queremos mucho, ella se va a recuperar muy pronto, lo sabemos. Es la mejor.

