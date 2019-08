Estalla la guerra entre el equipo de 'Cazamariposas' y su nuevo presentador, Rafa Mora

Hace unos días, Rafa Mora se estrenaba como presentador en el programa de Divinity Cazamariposas, y lo cierto es que se llevó muchas críticas en redes sociales, ya que los espectadores del programa no veían bien cómo realizaba el trabajo en la gran pantalla. Además, el colaborador de televisión echó más leña al fuego al justificarse pretextando que no le habían dejado leer la escaleta del programa antes de ponerse en directo, ni leer el telepronter, la pantalla donde va corriendo el texto que tienen que leer los presentadores de un programa.

Nuria Marín (37), que está presentado estos días Sálvame, ha aclarado de una vez por todas la polémica que hay con Rafa Mora y sus palabras no van a caer en el olvido. "Rafa Mora en su segundo día de trabajo se negó en redondo a hacer algo muy importante que forma parte de las tareas de un presentador. Dijo que no pensaba hacer eso y que antes de hacer eso se iba de vacaciones a Ibiza", comenzaba diciendo Nuria.

En ese punto, Kiko Hernández (42) le preguntaba a Marín, en pleno directo, que si eran ciertos todos los rumores que ha habido desde el debut de Rafa Mora en Cazamariposas, esos que mantienen que no hay buena sintonía con el equipo. De esta manera, la presentadora explicaba de la mejor forma posible que no hay una buena relación ni un buen trato entre el equipo y el colaborador de Sálvame.

La contestación de Rafa Mora no se ha hecho esperar y con un rostro bastante enfadado, ha confesado: "Ahora sí que me creo que haya molestias en el equipo de Cazamariposas porque yo esté allí". Además, añadía que la ilusión de toda su vida era ser presentador y que esto no era un tema que él se toma "a cachondeo", ya que le da mucha importancia.

Parece ser que el comentario de Ibiza se trataba de un malentendido, ya que, como bien ha explicado el propio Rafa en Sálvame, ha renunciado a sus vacaciones de verano por estar en los dos programas trabajando. Por eso no entiende que se haya dicho eso de él porque no tiene ningún plan para este verano, solamente estar trabajando en Sálvame y en Cazamariposas.

La nueva oportunidad de Rafa

Una nueva oportunidad ha llegado a la vida de Rafa Mora y no ha querido desaprovecharla. Y es que, ha presentado Cazamariposas. Este programa tiene un tono muy humorístico que la mayoría de las veces acaba con el enfado de muchos personajes públicos de los que hablan. Muchos aseguran que es un copia a Aquí hay tomate, donde se produjeron los primeros pasos de Jorge Javier Vázquez (49) en televisión.

Sus compañeros de Sálvame no han dudado en apoyarle y le han aconsejado que no lea las críticas que se escriben por las redes sociales sobre él, ya que no sirve para nada. Sin duda, Rafa Mora tiene mucho que aprender ya que lleva muy pocos años en televisión y todavía no entiende algunas reglas de este espacio, pero lo cierto es que poco a poco se está haciendo su sitio en el programa de por las tardes de Telecinco, que como bien sabemos no es nada fácil. De esta manera, el extronista seguirá luchando para llegar a la gente a través de la pantalla.

