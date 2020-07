De la demanda de Carmen Martínez Bordiú al pecho de Sara Montiel: 'Hormigas blancas' vuelve

La nostalgia ha vuelto a llamar a la puerta de Telecinco. La cadena de Fuencarral recupera este verano uno de sus formatos más emulados, Hormigas Blancas, un programa que repasa la vida y muerte de algunos de los personajes más importantes de la crónica social española y que gozó de un gran éxito. Jorge Javier Vázquez (49) se puso al frente en el año 2007 de este espacio que por entonces dirigía una casi desconocida Carlota Corredera (46), periodista que 13 años después será la encargada de presentarlo y devolverlo a la parrilla televisiva.

Todo está listo para que arranque la nueva temporada, que tiene previsto su reestreno este domingo 26 de julio. Nueve años han pasado desde la última emisión de Hormigas Blancas, siendo Jordi González (57) el encargado de presentar las últimas temporadas, un formato que dejó para el recuerdo grandes momentos.

1. Carmen Martínez-Bordiú

Carmen Martínez Bordiú demandó al programa 'Hormigas Blancas'.

"El pasado siempre vuelve", esta es la premisa con la que partió Hormigas Blancas, una idea que no fue del agrado de la primera protagonista del mismo: Carmen Martínez-Bordiú (69). La nieta de Francisco Franco demandó por vulneración del derecho al honor al programa a consecuencia de los comentarios que se vertieron sobre ella durante el coloquio post-emisión del documental en el que se repasaba su vida. Un debate en el que participaron colaboradores como Jaime Peñafiel (88), Jimmy Giménez-Arnau (75), Carmen Rigalt (71) o Pilar Eyre(68). El estreno que logró anotar un 28,5% de share, con un total de 1.714.000 espectadores, todo un éxito para la cadena, que no logró esquivar la citada denuncia de la socialité. En el 2008 el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Santander acabó dando la razón a 'la nietísima' por lo que tuvo que ser indemnizada por parte Mediaset. Un hecho que no fue suficiente para que se siguieran emitiendo mas programas, eso sí, a partir de ese momento se concretó que los colaboradores se hacían responsables de sus palabras.

2. Sara Montiel

Sara Montiel en el programa 'Hormigas Blancas' en el año 2008.

Si bien es cierto que la mayoría de programas no contaron con la presencia en plató de sus protagonistas, en el caso de Sara Montiel la situación fue muy distinta. Dos fueron los episodios que repasaron la vida de la primera estrella española que pisó Hollywood, contenido que además de mostrar a la manchega en todo su esplendor, también señalaron sus momentos menos brillantes. Durante el debate se emitió un vídeo en el que comentaban que Sara intentó regresar a los teatros en los años 80 con un físico algo "decadente", tal y cómo las revistas de aquel momento lo catalogaron, la actriz, que en ese momento salía en un pequeño recuadro visualizando en directo las imágenes, no dudó en sacar uno de sus senos. Gesto con el que quiso demostrar a los presentes en la mesa de debate, que su belleza no estaba marchita, tal y como pretendieron dar a entender en la época.

3. Isabel García Marcos

Isabel García Marcos habló de los negocios de Jesús Gil en 'Hormigas Blancas'.

En febrero del años 2008 Hormigas Blancas dedicó un programa a la figura de Jesús Gil, fallecido cuatro años antes, una emisión que contó con una comentarista de excepción, su adversaria y 'azote' político, Isabel García Marcos. Pese a que la investigación de la polémica 'Operación Malaya' estaba en pleno auge, la que fuera nombrada teniente alcalde tras la moción de censura ejecutada a Julián Muñóz (71) no dudó en revelar algunos secretos de la labor de Gil como alcalde de Marbella. Un testimonio plagado de informaciones en las que se señalaba tratos de favor y negocios de dudosa legalidad. Asuntos en los que no solo nombró a políticos pertenecientes al consistorio marbellí, si no a importantes cargos del Gobierno español y personalidades de la banca. Si bien es cierto que Isabel García Marcos desprendía un gran magnetismo frente a las cámaras de televisión, parecía que en ese momento no podía adivinar que sus palabras le podían pasar factura, y es que en enero del 2016 ingresó en el centro penitenciario de Brieva -lugar donde actualmente está Iñaki Urdangarin (52)- tras ser juzgada por corrupción.

4. Encarna Sánchez

Encarna Sánchez fue uno de los personajes que más dieron de qué hablar en el programa.

La vida de Encarna Sánchez ha dado mucho qué hablar después de su muerte. La historia de la locutora de radio ha sido, y sigue siendo, toda una incógnita, motivo por el que el programa de Telecinco le dedicó un episodio que levantó ampollas entre los más allegados a la presentadora. Jaime Peñafiel, que fue durante años uno de sus colaboradores en la cadena Cope, desveló algunos de sus secretos hasta entonces desconocidos, como por ejemplo la reacción que tuvo al conocer las imágenes donde aparecían Isabel Pantoja (63) y María del Monte (58) disfrutando de un día de playa. "Vi en ella una indignación terrible. Se lo dieron justo en el espacio que yo tenía en su programa. Recuerdo que ella tenía la cabeza en otra parte", relató el experto en Casa Real. El chófer de Encarna también tuvo su aparición durante la emisión del programa, un testimonio en el que relataba cómo fue acusado por su propia jefa del robo de un dinero que ella misma sabía que no había sustraído. Episodios desconocidos que fueron muy comentados en aquel momento.

5. Pilar Eyre y Massiel

Massiel discutió con Pilar Eyre en el especial dedicado a Camilo Sesto

Las disputas fueron muy frecuentes durante los coloquios que se realizaron en Hormigas Blancas. Discusiones en las que los comentaristas no se ponían de acuerdo con algunos datos aportados respecto al personaje a tratar. La periodista Pilar Eyre comentó que Camilo Sesto había tenido una significación política hacia la derecha que le fue muy útil para su incursión en el panorama musical chileno, y es que según dijo la catalana, el cantante fue simpatizante del régimen de Augusto Pinochet, llegando incluso a ser todo un emblema para la dictadura. Comentarios que la cantante Massiel (72), amiga y admiradora del alcoyano, negó taxativamente. La ganadora de Eurovisión aclaró que el artista nunca tuvo ninguna significación política, al contrario que otros contemporáneos suyos como Julio Iglesias (76) o Raphael (77). Un entuerto muy acalorado en el que no consiguieron ponerse de acuerdo.

6. Norma Duval

Varios programas de Telecinco comentaron que Norma Duval quería frenar la emisión de su 'Hormigas Blancas'.

A los dos meses del estreno, el programa anunció que iban a emitirse dos entregas donde se repasaría la vida de Norma Duval (64). Si bien es cierto que el formato estaba calando en la audiencia, la polémica que surgió en torno a estos episodios consiguieron disparar los audímetros. En los programas de Telecinco se comenzó a comentar que la vedette estaba tratando de paralizar dicha emisión por, supuestamente, temer los comentarios que pudieran verterse sobre ella en el citado espacio. Un asunto que lejos de ahuyentar a los televidentes, consiguió captar su atención. Y es que la vida de la artista consiguió reclutar un 30% de share de aquella época. Hecho que refleja que todo lo especulado sirvió como una excepcional campaña promocional.

[Más información: Telecinco recupera 'Hormigas Blancas' con Carlota Corredera como presentadora]