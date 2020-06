Oriana y su polémico currículum televisivo: celos, violencia y abandonos varios

Los primeros días de convivencia en La casa fuerte han estado marcados por una concursante que está sembrando la discordia, generando conflictos y bordeando los límites de lo éticamente permisible. Oriana Marzoli (28 años) parece dispuesta a aprovechar su cuarta oportunidad en un reality de Mediaset y se ha convertido en la gran protagonista del programa, para angustia de sus compañeros.

La venezolana ha originado fuertes enfrentamientos con Fani (35) o Yola Berrocal (49), entre otras, con una actitud que está desencadenando las críticas dentro y fuera de la casa. Más allá del fuerte carácter que la joven acostumbra a mostrar en todas sus apariciones, sus constantes provocaciones en el concurso podrían deberse a una estrategia premeditada para repetir los comportamientos que la catapultaron al 'éxito' televisivo en Chile.

Oriana, quien fue desterrada durante años de Telecinco por sus tres abandonos consecutivos en realities, presume de contar en su haber con tres participaciones en programas de telerrealidad del país andino, de los cuales ganó uno. Lo que obvia la venezolana al hablar de su pasado es la constante controversia que la ha acompañado en su periplo televisivo.

1. Mujeres y Hombres

Oriana saltó a la fama en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa'. Mediaset

Una joven e irreconocible Oriana Marzoli llegaba en el año 2012 a Mujeres y Hombres y Viceversa para pretender a Cristian. En sus primeras apariciones, su timidez y su aparente imagen tierna le auguraban poco futuro en los platós. Pero con el paso del tiempo se fue habituando a los focos y su carácter comenzó a florecer.

La nueva Oriana protagonizó más de un enfrentamiento y algunas expulsiones de plató por parte de Emma García (47). A pesar de ello, el programa le acabó ofreciendo su máxima distinción: ser tronista.

Tras un convulso paso por el trono, la venezolana confesó que seguía enamorada de su ex, Tony Spina (29), quien a su vez era tronista del programa. Así, Oriana se convirtió en la primera tronista en renunciar a su posición para volver a ser pretendienta.

Tony y Oriana fueron expulsados de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Mediaset

En su intento por recuperar el corazón de Tony, Oriana sacó a relucir en varias ocasiones sus celos, hasta que un día Emma García anunció que, durante una publicidad, ambos habían protagonizado una fuerte discusión con Leo, el otro tronista del programa: "Ha sido una bronca fuera de lugar, con palabras muy graves y ya nos hemos cansado de aguantar una discusión tras otra", expresaba la presentadora. La dirección decidía no emitir esas imágenes, mientras que Oriana y Tony fueron expulsados fulminantemente del formato.

2. Supervivivientes

Oriana abandonó 'Supervivientes' en dos ediciones diferentes. Mediaset

Gracias a su creciente protagonismo, Telecinco contó con ella para concursar en Supervivientes 2014. Pero su aventura en Honduras acabó a los cuatro días por voluntad propia. "Yo me quiero ir y es mejor que, cuando yo quiero hacer una cosa, la haga, porque me conozco", advertía entre lágrimas. "Si no me voy de aquí, me voy a volver loca. Me voy a tirar al mar y me voy a ahogar".

Su segunda oportunidad llegaría en 2017, cuando regresaría a Supervivientes como fantasma del pasado, dispuesta a demostrar que era capaz de aguantar toda una semana en los Cayos Cochinos, lejos de los lujos y comodidades a los que está acostumbrada. Sin embargo, Oriana batió su propio récord y no aguantó ni un día en la isla. "Supervivientes es la peor experiencia de mi vida. Yo estoy hecha para trabajar en un plató, no estoy hecha para estar en la naturaleza", lamentó en medio de un ataque de ansiedad.

3. GH VIP

Oriana abandonó 'GH VIP' a los dos días de entrar. Mediaset

La cadena de Paolo Vasile (67) no se daría por vencida y volvería a invitarla a participar en un formato de máxima audiencia. En esta ocasión, entraba en la casa GH VIP 6 como concursante. De nuevo, el agobio la invadió en las primeras horas y acabó abandonando a los dos días. "He llegado un momento contigo que ya me da igual y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador. No voy a valorar tu paso por la casa… esto es como un trámite que tiene que acabar cuanto antes", aseveró Jorge Javier Vázquez (49) al recibirla en plató.

Vídeo de @OrianaGMarzoli en la entrevista en GH VIP 6. Jorge Javier habla con Oriana sobre su abandono de GH VIP 6. (Parte 1) pic.twitter.com/7YtGR1slYC — « Anna Marzoli » (@SrtaOriana_CF) September 19, 2018

Aquella fue su despedida de Mediaset. Pero la memoria televisiva es vaga y el formato low cost de La casa fuerte ha recuperado su figura, obviando todo lo acontecido anteriormente.

4. Amor a prueba

Oriana entró en 'Amor a prueba' con Tony Spina. Mega

Si algo ha demostrado Oriana en televisión es que no es mujer de medias tintas. Si en España abandonó a la primera de cambio en sus tres experiencias, en Chile brilló con su máximo esplendor, aunque para ello se valió de su faceta más provocadora y chabacana.

La cadena Mega la convirtió en su estrella fetiche, contando con ella para tres de sus exitosos formatos. El primero fue Amor a prueba, emitido en 2015. La venezolana entró junto a Tony Spina, con quien protagonizaba continuas peleas en la casa, tantas que ella acabó abandonando (sí, en Chile también). No obstante, regresó al poco tiempo junto a su exnovio, Álex Consejo (25), para sacar de quicio a Spina.

Oriana tiene toda la razón, la Luli jamás ha estado bien de lo suyo, solo hay que ver este vídeo de Amor a Prueba pic.twitter.com/Bm4JVnXSYZ — Salseo💫🐑 (@TVSALSEO) January 4, 2020

El triángulo amoroso acabó con Álex retirándose del programa y Oriana y Tony reconciliados, conquistando juntos la cuarta posición del concurso.

5. ¿Volverías con tu ex?

Oriana fue la vencedora en '¿Volverías con tu ex?'. Mega

Casi dos años después de su primer reality en Chile, Oriana participaba en ¿Volverías con tu ex? junto a Tony Spina, quien ya era oficialmente su exnovio. El programa obligaba a 12 parejas rotas a convivir para darse una última oportunidad de reconciliarse o separarse definitivamente.

La concursante sacó a relucir una vez más su peor carácter, tanto que acabó agrediendo a una compañera y fue expulsada por la organización en la gala 9. Para estupor de la audiencia, dos semanas después el programa le permitía volver, lo cual generó un aluvión de críticas a la cadena.

#LaCasaFuerte3 Oriana quiere que Fani le haga lo que le hizo Angélica en Volverías con tu Ex pic.twitter.com/08zzYpirfq — y l e (@yleniabxrico) June 18, 2020

Pese a todo, Oriana se alzó con el triunfo en el concurso. No fue el premio lo único que conquistó la polémica participante, pues también se enamoró de Luis Mateucci (33), compañero de convivencia con el que salió emparejada del programa.

6. Doble tentación

Oriana y Luis Mateucci fueron expulsados de 'Doble tentación'. Mega

Meses mas tarde, Oriana firmaría su tercer concurso en la cadena chilena. Participaba con Mateucci en Doble tentación, un formato parecido a lo que recientemente se ha conocido en España como La isla de las tentaciones.

La pareja, que entró en el reality para poner a prueba su amor, demostró ante la audiencia su tóxica relación, plagada de celos, reproches y faltas de respeto. Una explosiva combinación que hizo estallar a Oriana una noche, desatando su ira contra la pared de la villa en la que habitaban.

Es buen momento para recordar este momento de Oriana en doble tentación #LaCasaFuerte2 pic.twitter.com/jukJr8i5hc — 𝐉𝐯𝐚𝐧 🌟 (@jvanhdez) June 14, 2020

Su novio se uniría a la surrealista escena, destrozando el mobiliario de la casa para después huir con ella por el agujero que habían abierto en la pared, pasando la noche fuera del concurso. Una vez más, la organización tuvo que tomar medidas y la pareja fue expulsada al día siguiente, poniéndose así el punto final a la controvertida trilogía chilena de Oriana Marzoli.

[Más información: Quién es Oriana, la nueva musa de Vox: venezolana, polémica y con apellido falso]