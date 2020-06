Pablo Motos y la sorpresa que prepara para incorporar público a 'El Hormiguero' tras el Covid

Uno de los programas que más rápido se reinventaron tras el estado de alarma decretado en España el pasado 14 de marzo fue El Hormiguero. Tras una semana de paro forzoso, el espacio presentado por Pablo Motos (54 años) regresaba a antena y lo hacía con importantes cambios en su estructura: nada de público en las gradas ni de invitados físicamente en plató. Entrevistas por Skype y mucho vídeo fue la solución que se creó desde la productora bajo el nombre El Hormiguero: quédate en casa.

Así ha estado emitiéndose el espacio de Antena 3 cerca de tres meses, pero ya van a terminar las videollamadas para Pablo Motos y su equipo. Afortunadamente, con la desescalada y la 'nueva normalidad', todos los programas comienzan a retomar su rutina habitual de forma paulatina, como es el caso de La Resistencia. En el caso de Motos, su programa ya contará con público en sus gradas y tendrá el primer invitado físicamente en plató. Según ha podido confirmar JALEOS tras el avance de Ecoteuve, será el próximo lunes 22 de junio cuando El Hormiguero regrese a su esencia.

Pablo Motos durante un programa de 'El Hormiguero'. Atresmedia

Lo hará con importantes y, sobre todo, emotivas novedades. Y es que, el espacio no contará con el público habitual: las grabas estarán ocupadas por personal sanitario que durante estos meses ha estado luchando en los hospitales para salvar vidas. Se trata de un "homenaje y reconocimiento" a su labor por parte del programa. Pero ahí no acaban las sorpresas en la noche del próximo lunes.

El invitado con el que contará Motos en su famosa mesa con hormigas agazapadas será el cantante Omar Montes (31). Será la primera de muchas sorpresas que se podrán ir viendo durante la nueva normalidad. Asimismo, el equipo completo del programa se irá reincorporando de forma paulatina en el programa, así como también las secciones fijas. La desescalada será gradual, pero, de momento, El hormiguero recupera su ansiada esencia este lunes: público e invitados en plató.

Hay que decir que el espacio de Motos fue uno de los más rápidos en afrontar la dramática situación social y sanitaria. El 11 de marzo, cuatro días antes de que en el país entrara el vigor el estado de alarma, el programa se emitía sin público por primera vez en su historia. Una semana más tarde se veían obligados a paralizar el formato, cediendo el testigo al Especial Coronavirus de Vicente Vallés (56). Pero la necesidad de contenidos de entretenimiento motivó el regreso de El Hormiguero tras una semana de ausencia, aunque reinventado con la coletilla Quédate en casa.

Sin embargo, en los que respecta a incorporar público en sus gradas hay un espacio que se ha adelantado a Motos, La Resistencia de David Broncano (34). A mediados de mayo el espacio de Movistar, guardando las medidas de seguridad, ya comenzó a contar con aforo en la sala.

Parece una reunión de vecinos. pic.twitter.com/SkIuUnfYM6 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 25, 2020

Pablo Motos, muy crítico en cuarenta

Lo cierto es que Motos ha revolucionado la red de nuevo durante el confinamiento por su opinión sobre la gestión del coronavirus por parte del Gobierno. Así, Pablo se ha convertido en azote político estos meses y ha aprovechado su programa para lanzar órdagos a Pedro Sánchez (48) y a Pablo Iglesias (41). Eso es lo que al menos ha opinado la audiencia en redes sociales.

Una de las últimas veces que opinó de política fue a mediados de mayo cuando llegó a "comparar" a las víctimas del 11-M con las del Covid-19. "Estamos todos los días en el 11-M", aseguró en relación a tantas cifras de muertos, contagiados y curados que cada día, como cita obligada, se publican. Entonces, el revuelo fue mayúsculo y el comentario llegó y enfadó sobremanera a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que emitió un comunicado quejándose de tus palabras.

Pero esta es tan solo una de las tantas veces que Motos se ha dirigido al Gobierno en este tiempo. A mediados de abril se preguntó: "Si yo me informé con antelación, cómo no lo hizo el Gobierno". La reflexión que se hizo fue pensar "en algo que me diera esperanza, y he empezado a fantasear en cómo será la persona que descubrirá la vacuna. Se están probando con diversos fármacos. Estoy seguro de que esa persona será creativa, no brillante. La creatividad no es un talento, es un esfuerzo. Y, por cierto, no hace falta una vacuna para estar abiertos".

Y reflexionó acto seguido: "La información del Gobierno sobre que era como una gripe entró como un tiro porque aliviaba esa sensación de miedo. A pesar de ello, unos días antes, el 27 de febrero, le pedí a la jefa de Ciencia que me pusiera en contacto con un científico que tuviera información de cerca sobre el virus. Me llamó y me dijo que tenía que ver lo que habían hallado. Al día siguiente muchos me tacharon de alarmista, incluso unos días después dije que la única forma de parar esto era realizando test masivos y me llamaron poco menos que Antoñita la Fantástica. La pregunta que me hago es que, si un simple presentador como yo fue capaz de encontrar esa información poniéndome en contacto con un científico, cómo no fue capaz de hacerlo el Gobierno".

[Más información: Pablo Motos, ¡has conseguido que El Hormiguero deje de ser divertido con tanta opinión política!]