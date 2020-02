Arturo Valls paga en ‘El Hormiguero’ los platos rotos de otro programa

Su nombre parece ligado a la cadena de Antena 3 desde hace varios años. Raro es el concurso o espacio ligado al humor en el que no ha aparecido Arturo Valls (44 años). De hecho, el presentador está de enhorabuena, ya que dentro de poco comenzará una nueva temporada de uno de los espacios más bromistas de la televisión, Me resbala.

Con esta excusa visitó este jueves El Hormiguero, aunque lo primero que llamó la atención fue su atuendo: el valenciano se presentó, ni más ni menos, que en pijama. “Qué a gusto estoy, he venido tantas veces que estoy como en casa”.

Lo que no sabía Valls es que esa comodidad iba a cambiar en pocos minutos. Pablo Motos (54) se la tenía guardada: “No hay una forma amable de decirlo, fuiste a La Resistencia y rompiste la taza platino de El Hormiguero”. “Se me cayó, Pablo”, acertó a excusarse el cómico sin llegar a cumplir su objetivo.

Motos destacó que “esto es una ofensa muy grave, es como si en la mili pierdes el cetme, pierdes todos los privilegios y es como si fuera tu primera visita. A mí esto me duele más que a ti. No te corresponde ni esa silla. Como esa taza va a llevarla a La Resistencia a hacer otra gracia, traedle el botijo”.

Una vez llevada a cabo su venganza, Motos ya dejó a su invitado explicar en qué consistirá la nueva temporada de Me resbala: “Será los lunes, entretenimiento familiar. Hay pruebas nuevas, algunas de ellas sabes desde el minuto 1 que va a funcionar: una cama que vibra, una hamburguesa humana… Muy divertidas. Luego están las clásicas, que siguen funcionando, sobre todo si ves a El Monaguillo (46) sufrir”.

Doblete

Pero aparte de Me resbala, Valls tiene otro proyecto entre manos: “No es otro programa, es el programa. Se llama Single y donde lo están emitiendo está triunfando. Consiste en adivinar quién está cantando debajo de una máscara, siempre serán personajes famosos y no tienen por qué ser cantantes, pueden ser futbolistas, políticos…”, adelantó.

Entre tanta broma, también hubo momento para la seriedad, a través de un recuerdo al fallecido José Luis Cuerda. “Quiero destacar una cosa tuya, tú has sido una de las personas que hiciste posible que saliera adelante su última película”, valoró Motos. Valls recordó que “cuando nos llegó el guion no tuvimos duda de que un genio como él pudiera hacer una última película. Era un aprendizaje continuo, era asistir a un máster de vida”.

Después volvieron las bromas entre presentador e invitado, comenzando por una anécdota reciente. “Me han dicho que se te ha subido a la cabeza lo de ser productor. ¿Qué te pasó con una actriz?”, inquirió Pablo Motos. Como era de esperar, Valls no se cortó y contó que “estábamos en el festival de San Sebastián, y una actriz se acercó para pedirme un papelillo. Pensé que era muy fuerte, que llevaba poco tiempo como productor y la gente ya me pedía trabajo, pero resulta que era un papelillo para fumar. Fue un gran bajón”.