Alarma en Supervivientes: evacuación de urgencia, una bomba y Jorge Javier 'veta' a Yiya

Hay que decir que ya sí, señores, que Supervivientes 2020 ha arrancado con la fuerza esperada. Este jueves, de tanto como había, de tanto como sucedía, me he puesto hasta nervioso. ¡Por dónde voy, señor mío! Esa esclavitud del titular. "Jesusín, te alumbro: evacuación y broncaza a Yiya", me escribe alguien que me quiere. Y sí, le hago caso a esa linterna humana. Gracias, amigo. Y escribo esto porque no saben qué mal lo he pasado este jueves.

¡Ha pasado de todo! Una evacuación de urgencia, chillos, gritos, lloros, desesperación, ganas de abandonar, hostilidades y una Yiya sobrepasada llamada al orden por Jorge Javier Vázquez (49 años). El presentador ha estallado, no ha podido más cuando Yiya ha llamado "morsa" a Rocío Flores (23): "Has cruzado una línea roja y el programa deberá tomar una decisión". Eso se lo ha hecho ver el catalán y se ha extendido un silencio gélido en la sala. Jorge sentencia; Yiya está muerta, está vetada. Recemos por ella.

Jorge Javier al inicio de la gala. Mediaset

Seguimos. Las rencillas se ponen en pie, y de manifiesto. Ya prometía la noche cuando ha anunciado el presentador que habría dos expulsiones. Un doble adiós. Ya ustedes saben: realmente no se expulsan, van a esa suerte de palafito. Todo ha arrancado, ay qué penas, con unas condiciones meteorológicas muy adversas. ¡Crueles, inhumanas, incluso!

No olvidemos que ha habido tormentas y olas de cinco metros. Dios, apiádese de todos ellos. De esas almas juguetonas. Son buena gente. Se conecta con la chica del tiempo de Honduras, Lara Álvarez (33), y ella, juro, me relaja. ¡Ya puede venir un tornado capaz de derruir el monumento más sagrado que Lara me sitúa en el sosiego! "Existe alerta roja, y los concursantes están desalojados en campamentos, divididos en dos grupos". La situación en Honduras es trágica, muy complicada, aunque aclara Álvarez: "Ellos están tranquilos. Con las mismas condiciones, dureza extrema".

No me subo yo a esa barca ni jarto de vino. Menudo cague☹️ #SVGala2 — Edu (@gentlemantole) February 27, 2020

Pero esto no es la edición más extrema??? Pues que lo demuestren en estas situaciones #SVGala2 — josh 💫🍎 (@joshhemoji) February 27, 2020

Es q me meo de verdad menuda pm de temporal CHILLO #SVGala2 — MJ Ecuador 🇪🇨 (@CFMJRuizEcuador) February 27, 2020

El humor en los campamentos, tanto en el de los mortales como en el de los siervos, ha sido variado. Hemos pasado de la hiperactividad de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes (52), a la realidad de José Antonio Avilés. "El peor momento ha sido cuando la barca no podía llegar a la orilla", se ha lamentado el colaborador de Viva la vida. ¡Vayamos a lo mollar, que me aburro mucho con lo que yo mismo estoy escribiendo! A ver, va, va, va, ¡no me creo nada la historia de amor de Ivana y Hugo Sierra!

¿Alguna mente, crédula hasta la enfermedad, da pábulo a tamaña mentira? Les pongo en situación, para los más despistados, y ustedes extraen su verdad: Hugo, ex de Adara Molinero; Ivana, ex de Gianmarco, actual pareja de Adara. ¿Les empieza a girar la rueda de la lógica en esta historia? ¿Verdad que sí? Es que llega un momento en que nada es creíble, en que el espectador -osea, nosotros mismos en un momento dado-, debe mentirse para ser feliz, para dar vidilla. Joder, macho, ¡que, al menos, se lo curren! Pues, ni eso: un campo de desolación y amor forzado y convenido.

Lo de Ivana y Hugo no me lo creo, lo tenían premeditado, no es normal en 2 días ya se aman y están en plan la segunda parte de GH pasión de gavilanes. Se han olvidado de que es supervivientes! Espero que se vayan los dos prontito #SVGala2 — Opinador Oficial (@ElReySaul7) February 27, 2020

Es que esto me produce muchísima vergüenza ajena está todo súper forzado no hay por dónde cogerlo #SVGala2 — Ander ✈️ (@SrtoPiper) February 27, 2020

Real que era complicado superar la vergüenza ajena de GM, pero la carpeta está sin sentido es lo más bochornoso que he visto #SVGala2 — Con Mama y con Racho (@albertu26) February 27, 2020

Que cutre está pareja #SVGala2 todo estudiado desde fuera. — 👦❤✌yo (@spain_22) February 27, 2020

Saben que Hugo Sierra es Dios, ¿no? Pues atentos a la que se ha liado. Todo ha tenido que ver con su historia de amor con Ivana. Como he dicho antes, me lo creo entre poco y nada. Aquí os paso lo que piensa Elena, su exsuegra, abuela de su nieto y madre de Adara: "Es un apaño", "A lo mejor Ivana se ha querido confundir", "Que lo disfruten". Al mismo tiempo, por lo bajini, suelta lo mismo, pero peor y en cámara, escupe la madre de entre las madres: "A mí me pidió que no fuese al parto de mi hija", "No quería que estuviese en el hopsital". ¡Booooooom! Salta la rana, como entonaría María del Monte.

A mí no me gustan los realities así. Me gusta ver verdad, sin máscaras ni subterfugios. Pero esta parece escasear. Es que, seamos francos, está todo muy manido, muy manoseado. Es como cuando compras en rebajas, ¿qué te sorprende? Nada. Bueno, alguna Rocío Flores por ahí... A ver, resumo que esto no es un libro ni una crónica y se me hace pesado hasta a mí de tanta información como quiero contar.

Rocío Flores enfrentándose a Yiya. Mediaset

Hitos que se deben narrar: Ferre ha conseguido su primer pez. ¡Bravo por él! Lo veo un tío con aptitudes muy válidas. Más cositas... ¡José Antonio! Soy fan número uno tuyo, me arrodillo a tus pies. Sí, a lo mejor no te pediría nunca una exclusiva seria como periodista, pero confiaría en ti para dar show, juego, espectáculo... Se te llamó y lo haces de perlas. Sabes a quién secundar y en este caso vas a caballo ganador: con Rocío Flores. Has optado por una vía inteligente, pero también fácil y cómoda.

Que sepas que estoy totalmente a favor tuya esta semana, y por partida doble: ni aguanto a Antonio Pavón ni trago a Yiya. Es de esa gente, uno y otro, que decía antes que aterrizaba con un discurso manoseado, cargado de lugares comunes y de verdades vacuas y fáciles: de eso el público se cansa pronto. Y ambos, estimo, solo encontrarán recorrido juntos, y será corto. Pavón, porque gesticula de forma afeminada para referirse a Avilés; y Yiya, porque califica a Rocío Flores de "ecce Homo" y "morsa". ¡Hay que ser lerdos!

Así, se suicidan públicamente: desconocedora de televisión la una y un hambriento de cámara el otro, o viceversa. Esa mezcla debe ser letal. "La ambición es buena, todos la tenemos, pero la clave está en cómo la dosificamos", leí el otro día. Pues eso; a estos los ha arrollado. No me quiero despedir sin hablar de ti, querida Ana María Aldón (42). Eres correcta y civilizada, practicas el bienquedismo, no te metes en charcos demasiado profundos... Pero, un dato: yo me quedo con la mirada de desdén y el gesto hastiado de Rocío Flores cada vez que se te da el turno de palabra. No, no hay buena relación. Y no, tampoco se va a disimular.

Dato importante:

-Los nominados se van a Playa Desvalida esta misma semana. Han sido dos los expulsados que se encontrarán con otros dos la semana que viene. Osea, cuatro. Y de ahí, saldrá un expulsado definitivo. Las condiciones de esta playa son adversas, las más duras que el ser humano se pueda imaginar. ¡Han de valerse por sí mismos! Qué crueles, tú. ¡Inhumano!

Dios: Cristian Suescun

Líder: Alejandro Reyes

Nominado Siervos: Antonio Pavón

Nominados Mortales: Rocío Flores y Ferre

