La historia de superación de Redo: de nacer con seis malformaciones a bailar en Eurovisión 2020

La 65 edición del Festival de Eurovisión cuenta con un lema que invita a la integración y la diversidad: Open up (Abrirse a...) es la frase con la que este evento histórico rememora este 2020 la esencia de su nacimiento: unir los valores de Europa a través de la música.

Bajo esa premisa, la producción de Eurovisión 2020 ha anunciado una sorprendente actuación con la que se abrirá su segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves 14 de mayo. El bailarín de breakdance Redouan Aiit Chit, conocido como Redo (30 años), será el protagonista de la ceremonia de apertura con un "impresionante número", tal y como él mismo ha adelantado a JALEOS: "Ya estamos ensayando y va a ser espectacular", afirma.

El artista, que sufre severas malformaciones físicas de nacimiento, ha recibido con gran entusiasmo esta oportunidad: "Es un gran honor para mí representar lo mejor de Holanda", confiesa. "Estoy muy emocionado de poder compartir mi arte con todo el mundo".

Redo ha luchado desde pequeño por cumplir su sueño de ser bailarín. Redes sociales

De esta manera, Europa será testigo de la emocionante historia de superación de esta estrella internacional del baile. Y es que Redo no conoce los límites pese a las deformidades que sufre: tiene el brazo derecho más corto y sin articulación en el codo, sólo cuenta con cinco dedos (dos en la mano derecha y tres en la izquierda) y no tiene cadera derecha, por lo que precisa de una prótesis en esa pierna para poder andar.

Sin una explicación médica para estas anomalías, los doctores insistieron desde su nacimiento en que el niño debería llevar una vida adaptada a su discapacidad. Pero Redo, con el aliento de sus padres como mejor motivación, decidió que fuese el mundo el que se adaptara a él.

Como haría cualquier niño de su edad, Redo participó desde pequeño en las competiciones deportivas y actividades que organizaba su colegio. Y fue precisamente en su centro de estudios donde descubrió la gran pasión por la que rompería con todas las barreras.

Con 14 años, Redouan disfrutaba junto a sus compañeros de un espectáculo de breakdance en su instituto y decidía que él también quería convertirse en Bboy. Comenzaba entonces su largo camino hacia el estrellato.

Redo descubrió su pasión por la danza urbana a los 14 años. Redes sociales

Redo y dos de sus amigos se apuntaron a clases de baile en una escuela pública cercana al instituto. Pero, después de un año, el centro cerraba sus puertas y el grupo de amigos se quedaba en la estacada, apenas conociendo los conceptos básicos de la danza urbana.

Para Redo, además, el aprendizaje fue doblemente complejo, pues no era capaz de coordinar los movimientos técnicos debido a sus malformaciones. Pero esto no supuso una limitación para el joven, que entonces volvía a tomar una decisión determinante en su vida: utilizaría toda su creatividad y su coraje para crear su propio estilo.

Así, Redouan se ha ido haciendo con un hueco en el mundo del baile, participando en competiciones nacionales e internacionales que le han granjeado un reconocimiento y un prestigio a lo largo y ancho del planeta.

Actualmente, el joven forma parte de ILL-Abilities Crew, un grupo de breakdance formado en 2010 por cinco de los mejores Bboys discapacitados del mundo, entre los que se encuentra Redo. Juntos, además de demostrar que no existen barreras, han creado un movimiento mundial bajo el lema "No excuses, no limits" (Sin excusas, sin límites), motivando a las personas con discapacidad a luchar por sus sueños, cualesquiera que sean.

ILL-ABILITIES Crew

Además de bailar, Redouan lidera conferencias motivacionales en las que utiliza su propia historia como mejor ejemplo de superación. En esas charlas, aborda asuntos como el bullying, la diversidad, la danza y la importancia de la fuerza de voluntad.

"¿Qué pasaría si la vida fuese un juego y comenzaras perdiendo 6 a 0? ¿Te rendirías? ¿Pasarías el resto de tu vida lamentándote porque no es justo? ¿O decidirías actuar y hacer algo al respecto?", pregunta en una de esas conferencias, haciendo referencia a las seis malformaciones que marcaron su vida desde el momento en que nació.

Con su actuación en Eurovisión, Redo demostrará al mundo que es posible darle la vuelta al marcador de la vida, a la vez que representará los valores de inclusión que este año conforman el eje central del festival: "Nos gustaría mostrar el talento holandés en todas sus facetas. Redo tiene un enorme talento y su historia encaja perfectamente con la inclusión y la diversidad de esta edición y de su lema, Open Up", ha afirmado Gerben Bakker, director de Eurovisión 2020.

Como viene siendo habitual en este espectáculo televisivo, todo estará medido al milímetro: "Hasta el día del show estaremos trabajando duro", comenta el artista. Sobre el mensaje que querrá transmitir durante su número, Redo tiene clara su intención: "Quiero que mi baile hable por sí mismo".

