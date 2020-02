María Luisa Mayol, un mes después de su polémica en los Goya: más seguidores y mayor caché

La actriz María Luisa Mayol (39 años) celebraba el pasado jueves 20 de febrero su cumpleaños, y lo hacía rodeada de amigos, de compañeros de profesión, de tres tartas diferentes y de su inseparable marido, Luis Tosar (48). Solo cinco días después de soplar las velas se cumple un mes de la noche en la que se convirtió en Trending Topic y en la que más titulares acaparó debido al descuido que sufrió en la alfombra roja los premios Goya. Para tal ocasión, la chilena escogió un elegante vestido plateado firmado por Adolfo Domínguez que supo lucir a la perfección pero que la llevó a ser la protagonista indiscutible del photocall cuando la larga abertura de su falda dejó ver más de lo esperado.

Han pasado 30 días, una Luna Llena y una Luna Nueva desde aquel incidente tan mediático y el nombre de María Luisa -Luisa para la profesión y Lu para los amigos- sigue resonando en la mente del colectivo ciudadano. Su comentado desliz ante los fotógrafos de la noche del cine español ha conseguido que pase de ser prácticamente una desconocida para el gran público a ser una cara conocida para la mayor parte de españoles, quienes ya conocen su perfil, su trayectoria y hayan podido constatar el porqué de su presencia en los Goya gracias a su currículum interpretativo.

No hay publicidad mala, dicen los expertos en Marketing, y aún menos si todo deriva de un descuido como el de Mayol, que puede ocurrir en cualquier gala de esta índole en la que los vestidos atrevidos están a la orden del día. El vídeo de la actriz caminando hacia el photocall y dejando al descubierto sus partes íntimas revolucionó las redes, y ella misma ha podido apreciar tal incremento de interés hacia su persona a lo largo del último mes.

JALEOS ha contactado con una agencia experta en redes sociales y notoriedad, Influgency, desde donde han corroborado el aumento de atención mediática que ha sufrido María Luisa Mayol. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, en los últimos días las visitas al perfil personal de la actriz en sus diversas redes -Twitter e Instagram- se han multiplicado exponencialmente.

El pico de audiencia más alto se distingue entre la madrugada del 25 de enero y el día posterior, justo en la resaca de los premios Goya. De hecho, la chilena ha experimentado una subida de casi 4.000 seguidores en apenas un mes gracias a la exposición en los medios tras su desliz estilístico.

A pesar de que la actriz 'solo' posee 12.500 seguidores, puede percibirse un mayor nivel de atención por parte de los usuarios en el aumento del número de me gusta. María Luisa no tiene un media muy estable de likes, pero mientras que sus publicaciones antiguas y estándar lograban cerca de 300 'corazones rojos', en la actualidad consigue rozar los 1.000.

Su poder de 'convocatoria' en las redes sociales no se puede decir que sea alta dentro del mundo influencer, pero puede valerse de su faceta como actriz, como personaje público y más aún ahora, en plena resaca reciente de su polémica en los Goya, para sacar rédito de su peso mediático. Pese a que, si no fuera famosa, por su número de seguidores no podría solicitar a las marcas cobrar más de 500 euros por publicación, debido a que su nombre ya suena con fuerza en los medios de comunicación y está ligado al arte -que es algo positivo- y con un punto de actualidad tras su incidente, podría pedir una cifra más alta e incluso poner ella misma el precio, si así lo quisiera. Pero entonces jugaría únicamente con la baza de ser famosa, no por su valor en las comunidades virtuales.

Además, ha de tenerse en cuenta que a medida que pase el tiempo y el descuido del vestido se vaya olvidando, si Mayol no sabe darse visibilidad, acabará ella también en el olvido y ya su figura no tendrá repercusión ni relevancia para las marcas que centran su publicidad en la utilidad de las redes.

No obstante, María Luisa no parece poner demasiado interés en si posee o no muchos seguidores ni en aumentar su exposición mediática. Desde que aterrizó en España en 2014 no ha buscado los focos y de hecho, se ha centrado en su felicidad personal y en crear una familia junto a Luis Tosar. Así llegaron sus dos hijos: el primogénito, de tres años, y la pequeña, de seis meses de edad. Ellos son su mayor éxito.

