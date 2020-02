Qué fue de Enrique del Pozo, el cantante y tertuliano convertido en vendedor de juguetes sexuales

Enrique del Pozo (62 años) saltó al mundo de la fama siendo un niño y, años más tarde, se consagró con el dúo musical Enrique y Ana. Con ella, 10 años menor que él, triunfó sin parangón por los escenarios españoles. La canción La gallina Coco Au Au formó parte de la infancia de muchos niños de la época. Luego vendría la separación musical, su carrera en solitario como cantante, su faceta de actor y sus apariciones en televisión. Cantó con artistas de la talla de Rocío Dúrcal o Vicky Larraz (57) e incluso hizo sus pinitos como tertuliano del corazón en diversos programas.

El último programa en el que participó fue en Informe 3 como colaborador en 2011 y su faceta como director de cine lo aupó en la industria en 2018 con la cinta The Man Behind The Woman. En la actualidad vive en Italia, donde se ha labrado un nombre. Sin embargo, poco a poco se ha ido alejando de España y de ese pasado como tertuliano televisivo. Enrique del Pozo nació en Madrid y fue siendo un niño cuando se percató de que la interpretación era su pasión.

Enrique del Pozo. Gtres

Con tan solo 13 años obtuvo su primer trabajo en el Teatro Marquina con la obra El cartero del Rey, dirigido por Antonio Guirau. En ese momento, su nombre cogió empaque. A los pocos años, ya con el mundo de la interpretación fijado como futuro, le concedieron un beca con la que pudo formarse y estudiar Arte Dramático y baile en Londres. Allí, aprovechando la coyuntura, hizo una pequeña aparición en una película. No solo Londres figurará como una de sus ciudades de vida; Italia pronto le marcaría. De hecho, entonces no sabía que se convertiría en su lugar de residencia en la actualidad. En el país transalpino, y con tan solo 17 años, trabajó en una nueva obra de teatro, La Zia Nera. Ya convertido en un actor más que consolidado pese a su temprana edad, regresó a Madrid para acompañar a artistas como Juan Ribó (67), Ana Diosdado y José Luis López Vázquez en el Teatro de la Comedia de Madrid. No obstante, la vida le iba a sorprender a Del Pozo en poco tiempo gracias a la idea de unos buenos amigos suyos, Lucía Bosé (89) y Miguel Bosé (63). Enrique siempre flirteó con la música y ellos le propusieron un disco de canciones infantiles.

Fue precisamente a raíz de este proyecto cuando surgió el dúo Enrique y Ana. Junto a Ana Anguita, se lanzó al mercado musical en 1977 con su primera canción, Furia. Más tarde, vendrían otros muchos éxitos, como Abuelito, La yenka, o La gallina Coco Au Au. Tal fue el éxito que cosecharon que se atrevieron con su propia película, Las aventuras de Enrique y Ana. Eso sí, en el año 1983 decidieron tomar caminos separados y escribieron la Canción de despedida. Una vez disuelto el grupo, Del Pozo continúo con la música. Sacó a la venta Eclipse y una producción en italiano, Milano-Madrid.

El mundo de la televisión no tardaría en llegar a su vida. Tanto, que Enrique se convirtió en uno de los rostros más habituales de los espacios nacionales. Actuó en diversos programas musicales y compartió escenario con intérpretes de la talla de Joaquín Sabina (71), Montserrat Caballé, Isabel Pantoja (63) o Ketama. Esto lo llevó a enrolarse como colaborador de espacios del corazón. Crónicas Marcianas, Día a día, Con T de tarde, TNT, Aquí hay tomate, DEC o La Noria son tan solo algunas de sus colaboraciones. En esa época, se codeó con los rostros más conocidos del panorama nacional.

Del Pozo junto a Imanol Arias, Ana García Obregón y Cristina Higueras en 1980. Gtres

Una de sus últimas apariciones en el papel couché fue en 2017 para hablar de una exposición de juguetes gays que lanzó años atrás, destinada a personas con diferente orientación sexual. Con su amigo y socio Rocco Iorillo presentó en 2013 en la feria del juguete de Núremberg a dos personajes revolucionarios: Gayskelly y Spaggaytti, que junto con los Gogotoys pretendían convertirse en un referente y abrir un hueco que la sociedad no había cubierto aún.

En la actualidad, vive en Italia y en su Twitter se define como cantante, actor, presentador de televisión y director del documental El muro rosa. Todas sus publicaciones en redes las remata con el hashtag #EnriquedelPozoArtista. Con un aspecto renovado, poco queda del Enrique Del Pozo que se enroló en la música y como tertuliano rosa.

