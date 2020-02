Primeras palabras de Christofer tras su paso por 'Tentaciones': "Es el peor momento de mi vida"

No quiso acudir a plató, no quería una entrevista en directo y no quiso ver imágenes del programa. Pero tras imponer sus condiciones, Christofer Guzmán (29 años) concedió su primera entrevista, se abrió en canal y logró la empatía y la emoción de todos los espectadores. Este viernes en El debate de las tentaciones se emitieron las primeras palabras del protagonista absoluto del reality revelación de la temporada en Mediaset España.

En esa conversación, junto a Christofer, tan solo había una persona: Sandra Barneda (44). La presentadora fue la encargada de encontrarse con el chileno en un lugar indeterminado de Madrid para conocer de primera mano sus sentimientos tras el tsunami que ha provocado su paso por el concurso de Telecinco.

El joven sostenía que se encontraba "bien", pero tan solo necesitó una segunda pregunta por parte de la presentadora para desvelar su auténtica realidad: "Ha sido una situación muy difícil para mí. Por no decir que es la peor época de mi vida". Barneda insistía y le preguntaba por qué no se había atrevido a asistir a plató con los colaboradores y familiares. "He decidido que la entrevista sea grabada porque yo, de alguna manera, me siento más cómodo que en un directo. A mí esto no es una cosa que me agrade mucho. No se me da bien estar delante de las cámaras".

Una persona que, a priori, huye del foco mediático pero que decide participar en un programa de televisión en el que ponía en juego su relación sentimental de más de siete años. ¿Por qué lo hizo? "Era el sueño de mi pareja. No te voy a decir que fui obligado. Me arrepiento de haber entrado. Volvería a entrar, sí, pero porque es el sueño de mi pareja. Pero por lo sufrido no está compensado", comentó.

Una confesión que llamó especialmente la atención fue cuando apuntó que no había visto "nada" del programa. "Yo ya lo he vivido y lo he visto. No necesito ver nada más. No se me olvida nada. Yo no he visto el programa. Es verdad que me he querido mantener al margen de todo, de cualquier comentario y cualquier imagen. No ha sido fácil".

El dolor de Christofer se ha extrapolado, no solo le ha llegado de lleno a él por lo que su pareja le hizo ante toda España sino también ha afectado profundamente a su familia. "Lo que más me preocupa es mi familia: mi madre, mi hermana...".

Su decepción con Fani

En la entrevista se hizo alusión a la durísima hoguera de confrontación que tuvo lugar en el programa, es decir, la primera vez que Fani y Christofer se veían cara a cara tras la infidelidad de la madrileña con el tentador Rubén. "Nunca me imaginé esa confrontación así. Mi mayor deseo fue llegar, verla y por lo menos un abrazo. No me esperaba en ningún momento todo lo que me dijo ese día. Es verdad que Fani tiene muchas cosas malas, pero también cosas buenas. Fani nunca ve lo bueno de las cosas, siempre se queda con lo malo. Por lo que ha hecho no creo que nunca me haya valorado. Yo fui a esa hoguera para que me explicase el porqué".



En un momento de la conversación entre la pareja, él pide a Fani que se quite un anillo. Ahora esa petición cobra sentido. "Yo le pedí matrimonio a Fani, ese anillo significaba mucho. Ese anillo simbolizaba una prueba de mi amor. Le pedí en Torrevieja, en Valencia, que se casara conmigo... Yo la amaba. Por eso en la hoguera evitaba mirarla. Ese día la miraba y es que decía... 'si es que la amo'". Esas palabras derrumbaron por completo a la entrevistadora, Sandra Barneda, que no pudo contener las lágrimas de la emoción al escuchar a un hombre absolutamente roto por el desamor.

