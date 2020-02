Sabemos cuándo será la primera aparición pública de Christofer y lo que cobrará

Christofer Guzmán(28 años), el concursante estrella de La Isla de las tentaciones, el autor del famoso grito "¡Estefanía!", tendrá muy pronto su primera aparición pública y será en una reconocida discoteca en compañía de otros participantes. Concretamente compartirá escenario con Estefanía Carbajo (34), la mujer por la que tanto ha sufrido en el programa.

Bajo el nombre de 'La noche de las tentaciones', la discoteca Pacha La Pineda de Salou será testigo el sábado 15 de febrero de la aparición más esperada, la de la pareja del momento. Estefanía y Christofer serán el plato fuerte del bolo y los acompañarán los concursantes Andrea y Óscar, una de las parejas que más han subido la temperatura del reality. Por lo que todo apunta a que ambas parejas han continuado sus relaciones fuera de la famosa isla.

El evento al que asistirá Christofer.

JALEOS se ha puesto en contacto con un mánager de una conocida discoteca madrileña para saber cuánto pagará aproximadamente el local a los jóvenes más virales del momento. Contratar a un personaje como él cuesta alrededor de 500 euros.

Por el momento, Christofer no se ha pronunciado al respecto sobre su paso por el programa y el revuelo que ha generado. Al joven varios curiosos lo han ido a ver a su trabajo pero él continúa sin dar su versión. No tiene redes sociales, ni ha acudido a ningún medio.

Sí lo ha hecho su pareja Fani, que ha dado esta semana la primera entrevista desde que salió del reality. Admitía que, antes de entrar, no estaban en su mejor mejor momento. Durante su aventura con Rubén -el participante con el que ha protagonizado una aventura- ha asegurado que no era consciente del daño que le hacía a su pareja.

Estefanía y Christofer, durante el programa.

De hecho, a la joven le duelen las burlas que se están haciendo a su chico por el popular "¡Estefanía!": "Tengo un dolor en mi corazón que estoy rota. Me duele que Christofer sufra tanto por mi culpa y no haber sido consciente". De hecho, Fani está viviendo un momento complicado por la imagen que se ha generado de ella. Ha llegado incluso a perder 8 kilos.

El programa de La Isla de las tentaciones, que reúne a cinco parejas en dos espectaculares villas de República Dominicana para poner a prueba su amor, está logrando en cada episodio el favor del público y los nombres de los participantes ya son tendencia a nivel mundial cada día en las redes sociales.

Andrea y Óscar

Otra de las parejas que más juego están dado dentro del reality son Ismael y Andrea. Esta última está viviendo una aventura con Óscar, su compañero de bolo el próximo sábado. La joven catalana fue la primera en cruzar el límite y mantuvo relaciones sexuales con el soltero sin pensar que las imágenes más tarde las vería su pareja.

Andrea y Óscar dándose un beso.

"Yo soy una princesa pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca. Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía", reconocía en el programa sin poder borrar la sonrisa de su cara.

Su pareja Ismael veía las imágenes de la infidelidad de su chica en la que fue para él la hoguera de confrotación más dura hasta la fecha. "Siento cierto asco ahora mismo", aseguraba el joven después de ver la noche de Andrea con Óscar. "No termino de entender como una persona que me ha prometido fidelidad y me ha dicho que era el hombre de su vida lleva demostrándome que realmente le importo una mierda desde el primer día", explicaba cabizbajo.

