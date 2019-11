'Salvame' y Toñi Moreno, los grandes triunfadores de los Premios Iris

Belén Esteban (46 años) ha vivido su gran noche. El programa de televisión Sálvame junto a Cuéntame han sido premiados en los XXI Premios Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual que se han celebrado en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid este lunes, en una gala presentada por Inés Ballester (61) y Jota Abril (44) y dedicada a la evolución del medio televisivo.

Sálvame ha recibido el Premio de la Crítica 2019. La colaboradora fue la encargada de recoger el premio. “A 'Sálvame' siempre se le exige más y eso lo ha hecho mejor y más fuerte. Han tenido que pasar once años para que la Academia de Televisión nos reconozca algún mérito”, comentaba en el atril. Belén Esteban atendiendo a los medios. Gtres

La ficción La Casa de Papel de habla no inglesa más vista en Netflix ya partía como favorita al liderar las nominaciones de los Premios Iris. La serie sobre el mayor robo del mundo se ha impuesto a Arde Madrid (Movistar+), Hierro (Movistar+), La caza Monteperdido (La 1), Matadero (Antena 3) y Presunto culpable (Antena 3) en la categoría de mejor ficción y también ha recibido el galardón a mejor producción a nombre de Cristina López Ferrar.



Álvaro Morte (44) y su compañera de atracos, Alba Flores (33), se han hecho con los premios a mejor actor y actriz, respectivamente, por sus papeles de El profesor y Nairobi en La casa de papel, aunque Morte no pudo recoger el premio y en su lugar lo hizo el director de la serie, Jesús Colmenar.



El propio Colmenar y sus compañeros, Álex Rodrigo (31), Koldo Serra (44) y Javier Quintas, han vencido en la categoría de mejor dirección gracias a la serie sobre la banda de ladrones más querida por el público.



La casa de papel se alzó el año pasado con el galardón a mejor guion, pero en esta edición no estaba entre los nominados y ha ido a parar a “Hierro”, la serie de Movistar+ en la que Candela Peña interpreta a una jueza implacable y Darío Grandinetti a un empresario con mucho que ocultar.



David Broncano (33) ha sido elegido como mejor presentador por La Resistencia, el fenómeno televisivo del momento con las entrevistas más irreverentes e igual de divertido ha recogido su premio el presentador, “con rencor” a Roberto Leal, quien se lo arrebató el año pasado.

David Bronca posando con el premio. Gtres

Carlos Franganillo (39), que hace poco recogió el Premio Ondas, ahora se ha alzado con el Iris a mejor presentador de informativos por el Telediario de la noche de TVE.



La corporación de RTVE también ha triunfado en la categoría de mejor programa gracias a Cachitos de hierro y cromo, el programa que viaja a las entrañas del archivo de RTVE en La 2, y en la de mejor programa infantil con el especial de los Lunnis, Lunnis de Leyenda, Museo del Prado.

Carlos Franganillo con Alberto Chicote y Roberto Brasero, en la alfombra roja de los Premios Iris. Gtres



Por segundo año consecutivo se ha producido un empate a votos en la categoría de mejor informativo, en esta ocasión entre Al rojo vivo (La Sexta), que repite también del pasado año, y La 2 noticias.



Como mejor programa producido en España para un canal temático ha triunfado España después de la guerra (Dmax), la serie documental sobre la posguerra con imágenes coloreadas, mientras que el veterano José María Sánchez Chiquito se ha llevado el premio a la realización por la cobertura de los San Fermín 2019.



También han recibido los premios del Jurado el programa de TVE, Prodigios, el de CMMedia, Los investigadores, a la vez que la serie La víctima nº 8 (Telemadrid y ETB) se ha alzado con el Premio a Mejor Dirección de Ficción Antonio Mercero.

Matías Prats junto a su hijo posando en la alfombra roja. Gtres



En las categorías autonómicas han triunfado María Rey (52) de 120 minutos (Telemadrid) como mejor presentadora y El viaje (Aragón TV) como mejor programa.

