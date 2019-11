Así ha cambiado la vida de Emma García desde que aceptó su último gran reto laboral

Hace exactamente un año, una noticia hacía correr ríos de tinta en los medios de comunicación especializados en corazón, televisión y entretenimiento. Paolo Vasile (66 años), en una arriesgada estrategia empresarial, decidía virar los puestos de trabajo de dos presentadoras del grupo del que es Consejero Delegado: Mediaset España.

Toñi Moreno (46 años), única cara visible hasta entonces del programa Viva la vida, pasaría a presentar Mujeres, Hombres y Viceversa. Y Emma García (46), sello histórico del dating-show de Cuatro, se encargaría de capitanear los fines de semana de Telecinco, después de más de diez años frente del programa en el que se busca el amor. Doce meses después de aquel tsunami informativo, ¿cómo ha cambiado la vida de Emma García?

Su rutina diaria es completamente diferente

Durante más de una década, la guipuzcoana ha sido la responsable de conducir el programa Mujeres, Hombres y Viceversa. Según ha podido saber JALEOS, sus jornadas de trabajo se centraban en grabaciones que se llevaban a cabo en semanas alternas. Es decir, una semana grababan lunes, miércoles y viernes, y la siguiente, martes y jueves. Tal y como informan a este diario fuentes que han trabajo junto a García: "Emma era la primera que llegaba siempre a plató. Tenía muchas reuniones: con los directores, con los colaboradores, con los tronistas incluso con los pretendientes... Siempre animaba a la gente nueva, les preguntaba por sus nervios... Eran jornadas intensas de grabación pero maravillosas. Podían alargarse hasta las 16 horas de la tarde".

En los últimos 365 días, la rutina de la vasca ha cambiado por completo. Ahora trabaja viernes, sábados y domingos. No solo acude a reuniones de contenido con directores y productores sino que los sábados y los domingos presenta el programa en directo, con duración es de cinco horas. Mientras que los fines de semana están enfocados para realizar su labor profesional, de lunes a jueves goza de tiempo para sus grandes pasiones: la música, hacer deporte y conciliar. Emma García se casó en julio del año 2000 en la playa de Zarautz con su pareja desde los 16 años, Aitor Senar. Junto a él tiene una hija en común, Uxue (15). Y parece que será la única, pues tal y como declaró Emma en una entrevista, "no me he quedado con ganas de tener más niños. Me dije que, cuando cumpliera los 40, si ya no habíamos ido a por el segundo, ya no lo haríamos".

Más presencia en televisión, más visibilidad en los medios

Otro de los grandes cambios en la vida de Emma García es que ha ganado más presencia en televisión y por lo tanto, más visibilidad no solo en su propio espacio sino en otros medios de comunicación. Su anterior programa se emitía en una cadena menor, Cuatro, y en un horario complicado para tener el respaldo del público, de 12:45 a 13:55 horas de la mañana. Además, Emma García es uno de los rostros habituales de la revista de su programa, Viva la vida.

El cambio ha sido positivo: todo un éxito

En este último año, Emma García no solo ha cambiado de plató de televisión, de productora y de rutina diaria. Su jefe directo también es otro. Si bien al principio la directora de Viva la vida era Silvia Fonseca, el pasado mes de marzo se conocía la noticia de que sería Raúl Prieto (43) quien se pondría al frente del formato de Cuarzo. En cierta medida, la figura de Emma, su equipo de renovados colaboradores y la manera de ejecutar del directivo sevillano han llevado al formato hasta audiencias estratosféricas. El sábado 2 de noviembre, Viva la vida consiguía un 11'6% de share y 1.314.000 espectadores y el domingo día 3, su última emisión, el programa empujó a la cadena a ser líder del día con su 12'2% de share y 1.616.000 espectadores.

Según desvelaron a JALEOS fuentes cercanas a Prieto en el momento del cambio de dirección: "Raúl sabe qué tipo de televisión gusta y sabe qué hacer. Esa es la estrategia y eso es lo que está haciendo. Ahora Emma García se mueve más, se muestran las entrañas de la tele y el corazón ha ganado protagonismo". "A él le gusta más el plató que los vídeos, hay más colaboradores y hay menos reportajes. Raúl es muy exigente. Si algo sale más, no lo deja pasar. Todo está mucho más centrado ahora en el programa" y eso se nota en las audiencias.

