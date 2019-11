Teresa Campos no volverá a la televisión tras paralizarse las negociaciones: todos los detalles

María Teresa Campos (78 años) no va a volver a trabajar en televisión. Al menos, de momento. Las negociaciones que libraba hasta hace poco con TVE se han paralizado y no es verdad que haya firmado ningún contrato, como defendió hace unos días su pareja sentimental, Edmundo Arrocet (69). "Bigote intercala mucho el humor, pero no es verdad", se aclara a JALEOS. Teresa continúa sin cumplir su sueño; tardará en acontecer -si es que se produce- el momento en que su público la vuelva a ver ante la cámara. Pintan bastos para la malagueña.

Cuenta quien bien la conoce que tenía la esperanza de rubricar su regreso antes de que acabase el año. Se había puesto como fecha tope el mes de octubre, pero no ha podido ser. Se esgrime a este periódico que la razón por la que el entente entre Campos y la cadena pública no ha llegado a buen puerto -de momento- ha sido el tema económico. Así lo hace ver el informante: "De alguna manera le han dicho que no es el mejor momento para el canal, que todo está parado y que no hay presupuesto".

Teresa Campos durante una de sus últimas visitas a un plató de Telecinco. Gtres

Es cierto que había sobre la mesa un programa semanal, pero se le ha puesto freno a este proyecto. Hasta nuevo aviso. Eso sí, para nada han cerrado la puerta definitiva ninguna de las partes; la cadena quiere a Teresa y esta desea retirarse cuando se haya quitado esa espina de despedirse "como Dios manda" de su público, ese que durante años tantas alegrías le granjeó en forma de audímetro. En este punto se apostilla que Teresa, -"pese a lo prudente y supersticiosa que es con los asuntos profesionales"- comenta en petit comité su desazón.

"Lo que peor lleva es verse en casa sin hacer nada", cuenta una fuente de total solvencia. A su lado, aparte de Edmundo y Terelu Campos (54), "está muy encima su hija Carmen Borrego (53)", la artífice de ese regreso que parece no llegar y la persona que está gestionando toda la intendencia profesional de Teresa. De hecho, la fuente a la que ha tenido acceso este medio apunta a que es Borrego la que gestiona los proyectos tanto de su madre como de su hermana.

Poco a poco, y gracias al ánimo de los suyos, Teresa se calma y comprende que su retorno a la pequeña pantalla "es complicado y puede no producirse". Al menos, como a ella le gustaría, porque ofertas de otra índole las hay y no pocas, se remacha: "A Teresa le encanta el medio y, aunque lo que ella querría es volver presentando algo bonito, se contenta con visitar algunos programas como entrevistada".

Grabará un nuevo disco con Bigote

Edmundo Arrocet y María Teresa, muy sonrientes durante un acto público. Gtres

Hace unos días este medio se hizo eco de uno de los principales pasatiempos de Teresa mientras llega ese proyecto que la ilusione de nuevo: la música. De hecho, el propio Bigote reconocía en una entrevista con JALEOS que ambos van a volver a probar suerte con un nuevo disco. Se producirá después de que el primer lanzamiento que hicieron juntos fuera un fracaso en cuanto a escuchas y repercusión.

El propio cómico lo reconoce: "El primero tuvo un fallo garrafal. Me dijeron que la presentación iba a ser en El Corte Inglés de Castellana donde no va casi nadie en vez de hacerlo en la web, que es como se hace en la actualidad para lanzar cualquier tipo de disco".Eso es el pasado; ahora toca mirar al frente: "Ahora vamos a grabar otro, a principio del nuevo año. Lo haremos de nuevo con Óscar Gómez". Esta buena noticia ha visto la luz justo unos días después de que Teresa haya realizado unos incendiarias declaraciones contra la que ha sido su segunda casa hasta que terminó Qué tiempo tan feliz, en Telecinco.

"No tengo por qué ser como ellos. Aprendí que las noticias había que confirmarlas, que no había que inventárselas. Eso no es hacer periodismo. Es alucinante las tonterías que se dicen. Un paparazzi le dijo a Gustavo (su chófer): 'Es que todo lo de ella vende'. ¿Qué soy? ¿Un artículo en el mercado? Soy una profesional con una trayectoria", explicaba Campos en la revista Lecturas. Y continuaba con su descargue: "No me bajo a las cloacas. Ante determinadas cosas uno no se puede relajar. Allá cada uno con lo que quiere decir. Si hay algo que es constitutivo de delito... Ya hay cosas que tengo puestas en manos de mi abogada". Lo que parece innegable es que Teresa no volverá a presentar en Telecinco. Esa etapa está más que cerrada. ¿Tendrá la opción de desquitarse?

