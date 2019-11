María Teresa Campos y Edmundo Arrocet grabarán juntos un segundo disco

Edmundo Arrocet (69 años), Bigote para el gran público, y María Teresa Campos (78) están tranquilos y felices. La pareja, que mantiene una relación sentimental desde hace más de seis años, continúa enamorada e ilusionada, a pesar de los constantes rumores de crisis entre ellos. Así lo aclara el propio humorista quien en una conversación en exclusiva con JALEOS se queja de las mentiras que se han publicado sobre él y sobre la veterana periodista.

- "Cuando empezamos a salir los periodistas dieron por nuestra pareja, como máximo un año y llevamos seis. Teresa me comentaba el otro día que todos los que habían tratado de separarnos se habían divorciado o separado. Y no te hablo de una sola persona sino ocho o nueve. Llegaron a decir que me habían dejado las maletas en la puerta de la casa, que Teresa me había acusado en un centro comercial de que soy un chulo. A ella incluso llegaron a decir que había muerto pero a mí en los últimos años me han matado tres veces. La última ha sido la tercera vez que me matan. Hace cinco años yo fui a hacer una gala a Canarias. En un cambio de avión una señora al verme profirió un grito diciéndome que estaba muerto. Le respondí que yo supiera no era así y me explicó que ella y su hija habían llorado mucho porque me seguían siempre en los programas de televisión en los que intervenía. Dijeron que había muerto en un accidente de coche y la última hace cuatro meses. El problema es que cualquiera puede escribir cualquier cosa sin confirmarla".

¿Cómo han vivido las relaciones que se le han atribuido fuera de la pareja?

Yo a broma porque lo que es mentira, es mentira. Lógicamente te termina molestando porque todos los días te pasa algo aunque tu sepas que no se ajusta a la realidad.Todos los días te inventan algo nuevo.

Teresa y tú os conocíais de toda la vida, ¿cómo llegasteis a intimar?

Un día, en un programa de televisión al que en un principio no iba a acudir. Empezamos a hablar de las enfermedades de las familias y después yo me fui fuera, al extranjero y seguimos en contacto por mail y cuando regresé a España empezamos a salir a comer y hasta ahora.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en la firma de su primer disco en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios (Madrid). Gtres

Muchos afirmaron en su día que te acercaste a María Teresa para poder grabar un disco.

Pues ahora vamos a grabar otro, a principio del nuevo año. Lo haremos de nuevo con Óscar Gómez.

¿Cómo se vendió el primero?

El primero tuvo un fallo garrafal. Me dijeron que la presentación iba a ser en El Corte Inglés de Castellana donde no va casi nadie en vez de hacerlo en la web, que es como se hace en la actualidad para lanzar cualquier tipo de disco. Ahora hay que grabarlos para que la gente sepa que estás haciendo cosas. Yo llevo desde 1973 en España y si paras te quedas parado para los restos.

- En mayo de 2018 Edmundo y María Teresa lanzaron su primer disco juntos con el que fracasaron estrepitosamente. Uno de los trabajadores de la productora que dio forma al álbum, Cargo Music Entertainment, explicó en su día a este periódico que realizaron una tirada pequeña dado que no eran profesionales del sector, sobre todo porque Edmundo llevaba muchos años sin dedicarse a la música. La compañía publicó en torno a "1.000 o 2.000 discos, lo mínimo para poder colocarlo en determinadas tiendas", aseguró. Aún con esa mínima tirada no llegó a cumplir con las expectativas. Los seguidores tampoco mostraron su apoyo en las plataformas de streaming. En Spotify, principal herramienta para escuchar música online, la mayoría de las canciones no superaron las 1.000 reproducciones un año después del lanzamiento. JALEOS además fue testigo de su mala acogida en la firma de discos que organizó la pareja en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios (Madrid) donde solo acudieron dos personas a ver a la periodista y el humorista.

El gran fracaso del disco de María Teresa y Edmundo

Hay gente que asegura que no has cambiado físicamente en los muchos años que llevas en España, ¿A qué lo achacas?

A que no bebo alcohol, no tomo drogas y no fumo. Procuro cuidarme.

Edmundo sí ha mostrado en cambio una estética diferente en su última aparición televisa hace unos días en Espejo Público. Con barba y el pelo totalmente blanco, el humorista ha asegurado que está grabando una película, de la que no ha querido dar más datos.

