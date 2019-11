Carmen Borrego responde como nunca antes a Patiño y Kiko Hernández

Nuevo giro de tuerca en la interminable guerra televisada entre el clan de las Campos y los colaboradores de Sálvame. Este domingo ha sido el turno de Carmen Borrego (53 años) quien desde su programa, Viva la vida, ha respondido como nunca antes a las acusaciones (e incluso descalificaciones) de sus excompañeros, Kiko Hernández (43) y María Patiño (48). Pese a haber reconocido que "muchas veces es mejor callar", ha sido inevitable que respondiera a los vídeos donde la presentadora de Socialité la llamaba "estafadora emocional", y le reprochaba que no conociera la "honestidad", entre otras cosas.

"Si algo me ha caracterizado a mí siempre es la honestidad. Tendré millones de defectos pero ese precisamente no, quizá lo tengan otros... Esa falta de honestidad". Y seguía, "he estado poco tiempo en ese programa, he aprendido, no tengo nada malo que decir del programa, pero ninguno de ellos me conoce. ¿Quienes son para juzgarme sin conocerme? Yo no los juzgo porque no los conozco, solo juzgo lo que dicen de mi. No los conozco ni tengo el más mínimo interés".

Carmen Borrego en el programa 'Viva la vida'.

Kiko Matamoros (63) acusaba de "cobardes" a las hermanas Campos y Carmen ha respondido que "no quiero avivar ningún fuego, mi intención es que me dejen en paz". Desde el programa vespertino de Telecinco en sus ediciones Limón, Naranja y Banana han tildado a Carmen Borrego de "mentirosa" y de "ir de víctima". Entonces es cuando la tertuliana ha estallado y ha dado la puntilla a Patiño con la siguiente frase: "Ni voy de víctima, ni me gusta ese papel. Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito María Patiño. ¿En qué se basa para llamarme a mí deshonesta?"

Carmen Borrego ha reforzado su postura y ha insistido en que está harta de responder a los ataques que vienen desde el plató de su antiguo programa: "Yo me limito a no hablar de ninguno de mis compañeros. Podemos sacar millones de totales (declaraciones) de María Patiño atacándome".

Carmen Borrego respondiendo a María Patiño y Kiko Hernández.

Pero Borrego no solo ha utilizado el espacio que le brindan los fines de semana de la cadena de Fuencarral para replicar a Patiño. En la misma línea, Carmen ha hablado de Kiko Hernández, uno de los grandes detractores no solo de la propia Carmen sino también de Terelu Campos (54), que tuvo su turno de réplica el sábado. Kiko recordaba cómo Borrego se acercó a él en la boda de Belén Esteban (46) para decirle que "no tenía problemas con él" y que "lo quería mucho". No obstante, la hija pequeña de Teresa Campos ha desmentido esta información: "Yo no te dije 'te quiero'. Me cuesta mucho decir 'te quiero' hasta a las personas que quiero...".

[Más información: Carmen Borrego desvela cómo vivió la falsa muerte de su madre, María Teresa Campos]