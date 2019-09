Mónica Hoyos: "Es una pena que al final 'GH VIP' se convierta en gran desquicio"

Mónica Hoyos (42 años) no ha querido faltar a la fiesta organizada por una conocida revista de nuestro país. En esta, la exconcursante de Supervivientes ha confesado cómo ha vivido este verano tras su salida de la isla de Honduras.

Unos meses muy especiales en los que no ha querido saber nada de compañeros de edición como Colate (47) e Isabel Pantoja (63). Además, el comienzo de una nueva edición de Gran Hermano VIP le ha llevado a revivir su experiencia dentro de la casa más famosa de la televisión.

¿Qué tal el verano?

Muy bien, en el veranito morenita.

No has parado.

La verdad es que no pero no me ha dado mucho tiempo.

Qué ha pasado al final con Colate, habéis tenido esa conversación pendiente...

No, yo no tengo ninguna cena pendiente porque no me gusta. Creo que ha quedado claro. La verdad es que necesito un novio pero que me guste. Bueno necesito, qué barbaridad, necesitar está fuera de lugar.

El amor siempre se necesita.

Al final me vais a convencer todos de que sí.

¿Estás viendo GH qué te parece este año?

Me parece que es una pena que al final GH se convierta en gran desquicio, al final es quién desquicia antes a los demás, para mí en eso no consiste el programa. Las situaciones son muy ficticias, la gran mayoría de ellas y eso que no les han puesto nada. Acuérdate que cuando entramos nosotros el año pasado era otro tipo de GH, había que limpiar y hacer muchas cosas.

Hugo Castejón imita un poco a Carlos Lozano, discutiendo con la gente para avivar la polémica.

Le voy a decir a su hija que cobre un tributo porque desde que su padre entró parece que le imitan. No sé si le imitan pero de todas formas no le está imitando bien, si es el caso, no lo sé. Me aburren, no veo a ninguno real, muy pocos... Mila me parece que podría hacer algo, ha entrado en un concurso, no está en su casa, al final hay una serie de juegos y de cosas que hay que hacer porque estás en un programa de televisión.

Debería aprovechar la oportunidad, ella ha entrado enfadada con el mundo.

Ella está enfadada con el mundo, sinceramente creo que se siente insegura dentro de la casa, esta es mi sensación. El sentirte insegura y no estar en tu plató donde te ríen las gracias y te alaban, eso no es fácil, cuando estás sola hay que tener muchas narices para llevarlo bien.

El otro día vino Isabel Pantoja a la fiesta.

Hombre Isabel, hemos compartido más que fiestas, al final no sé qué paso, creo que su sobrina le dijo algo que no venía a cuento... Me parece mal que la intentan poner en mi contra, me da absolutamente igual, no tengo nada que ver con su clan.

