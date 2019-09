Toñi Moreno, sobre su embarazo: "Me pongo muy nerviosa leyendo libros de maternidad"

Toñi Moreno (46 años) ha acudido este martes al evento que ha celebrado Telemadrid en el Museo del Prado, donde la andaluza ha presentado oficialmente su proyecto en esta cadena automática, el programa Aquellos maravillosos años.

La presentadora también ha explicado a los medios allí congregados cómo está yendo su embarazo y cómo gestiona su trabajo en Telemadrid con sus otros dos proyectos: Mujeres y hombres y viceversa, en Telecinco; y Un año en tu vida, en Canal Sur.

Actualmente, Toñi Moreno presenta tres programas de televisión.

Es la viva imagen de la felicidad.

Bueno, intento sacar la mejor de las sonrisas, todos los días no se tiene un buen día pero estoy muy contenta y muy feliz.

Además, pluriempleada.

Nada, fuerza para llevarlo todo para adelante. En la tele uno no elige cuando es el momento, ha habido rachas que he estado en mi casa deseando que sonara el teléfono y ahora me han llamado de tres televisiones. Mientras que me encuentre con fuerzas, y a mí el embarazo me está dando una fuerza increíble, para adelante. El día que no pueda seré honesta y diré hasta aquí.

La niña llegará con un pan y un micro debajo del brazo.

Yo espero que llegue con salud, que es lo que quiero.

¿Cómo lleva el embarazo?

Yo me encuentro estupendamente, con mucha fuerza, muy ilusionada con el proyecto de Telemadrid y bueno, bien, ilusionada porque una vida es una vida, es lo mejor que te puede pasar y todo lo demás es relativo. Feliz.

¿Cómo se avecina la nueva temporada?

Aquellos maravillosos años es un show realmente, entras en un túnel del tiempo y es un viaje a los sentimientos y recuerdos comunes de todos. Hay tiempo para estar una hora hablando con un personaje y poder profundizar, que eso es un lujazo en televisión.

Ver esta publicación en Instagram Aquí la viceversa. @myhtv @cuatrotv @mediasetcom Una publicación compartida por Toñi Moreno (@tmoreno73) el 6 de Ago de 2019 a las 2:31 PDT

¿Cómo compagina todos sus proyectos?

Lo primero es que yo le pedí permiso a mi casa, que es Mediaset, si hubiese sido incompatible no hubiese podido aceptar esto, es así. No se me puede olvidar que tengo que ser fiel a Mediaset y al señor Vasile que me llamó cuando estaba en mi casa. Independientemente de la situación actual hay una cosa que se llama lealtad. Me ha dejado hacer esto, y Canal Sur lo que hace es adaptarse un poco a mi agenda de Mujeres y Hombres y Viceversa. Realmente trabajo, pero tengo el fin de semana para descansar. Voy a Sevilla un día y vuelvo, el resto se graba en Madrid.

¿Y no se agota?

Cuando a lo mejor me quejo un poco al llegar a mi casa, llamo a mi madre y le digo: "No puedo hablar, estoy muerta". Entonces, ella me dice: "Yo estuve limpiando escaleras hasta que parí con nueve meses", y me deja callada.

¿De dónde saca el tiempo?

Por las mañanas grabo Mujeres y Hombres y viceversa. Hay un día por la noche que hago Aquellos maravillosos años y otro día por la noche Un año de tu vida en Canal Sur. El sábado y el domingo muero un poquito.

¿Tenía ganas de ver a María Teresa Campos?

Ella nunca va a un programa a pasar de puntillas ni a ser indiferente. Ella lo da todo y sabía que no iba a defraudar. Para mí, tener como primera invitada a María Teresa Campos no era una garantía absoluta, pero estaba muy tranquila. Ella ha dado titulares, ha dado una entrevista muy divertida y ha hablado de todo sin problemas.

¿Le han comunicado quiénes serán los invitados?

Yo soy una boca chanclas, lo cuento todo porque no tengo filtro. Yo nunca he sabido guardar un secreto de una sorpresa. Sandra Fernández, que es la directora del programa, hoy no me dice quién es el primer invitado, me lo dirá mañana cuando grabemos.

¿Aprovecha sus ratitos libres para leer los libros de maternidad?

No estoy leyendo nada, me pongo muy nerviosa. En el AVE aprovecho para ver series y programas. De verdad que me pongo atacada.

¿Le ha preguntado a amigas que son mamás?

Sí. También me para la gente por la calle para contarme sus partos, así no tengo esa necesidad de preguntar, no quiero más información. Pero yo agradecida, eso le pasa a todas las embarazadas.

¿La criatura será madrileña o sevillana?

Los de Sanlúcar de Barrameda podemos nacer dónde nos dé la gana.

