Mónica Hoyos y Jeremy Renner ¿qué relación existe entre ellos?

Mónica Hoyos (42 años) ha estado este sábado en el plató de Viva la vida y ha explicado las declaraciones que ha hecho esta semana en una revista de tirada nacional. Lo cierto es que vemos a la expareja de Carlos Lozano (56) muy tranquila, como nunca antes la habíamos visto y menos en un plató de televisión. Parece ser que su paso por Supervivientes 2019 le ha venido estupendamente ya que se encuentra, como dice ella, renovada y con unas ganas de ser feliz inmensas. ¿Estará tan contenta porque ha encontrado de nuevo el amor?

Aurelio Manzano era el encargado de dar la información de que Mónica Hoyos está muy ilusionada con un actor muy famoso en el panorama internacional. Era el propio periodista, viendo que la entrevistada no contestaba a sus preguntas y solamente se reía el que decidía contar la información que le ha llegado: "Es un actor que trabaja en Hollywood y esta señora ha estado en febrero en su casa en Los Ángeles".

"Es verdad, le conocí en la fiesta de Elton John y me preguntó antes de irme a Supervivientes si estaría en Los Ángeles y como me daba tanta vergüenza decirle que me iba tres meses a estar sin comer, le dije: 'Tengo que trabajar, cuando venga te aviso' y todavía no le he avisado" confesaba Mónica Hoyos y lo cierto es que su sonrisa de oreja a oreja reflejaba que escondía algo más. Además, explicaba que no había hablado de él en la isla porque ella iba a hacer un concurso y no a hablar de su vida privada.

Mónica Hoyos en 'Viva la Vida'. Mediaset

"A mí lo que me dicen es que ha habido mucho más y que tú te viniste servidita" termina diciendo Aurelio Manzano que parecía que tenía más datos que la propia protagonista. Parece ser que Mónica Hoyos ha querido dejar sembrada la duda de si ha tenido más que una amistad con Jeremy Renner (48) o simplemente es que no tiene más que contar y por eso no ha dado más datos. Habrá que esperar a que pase el tiempo para comprobar si la exconcursante de Supervivientes 2019 da más pistas en alguna entrevista o por redes sociales.

Su flirteo con Colate

La exmujer de Carlos Lozano parece estar abierta al amor y a dejarse seducir, tal y como demostró con una de sus primeras confesiones al llegar a Madrid desde Honduras: "Me arrepiento de no haber caído en los encantos de Colate", dijo en plató delante del padre de su hija.

Aunque el amor más importante que encontró en la isla fue el que, según ellá, le permitirá "conquistar el mundo", y es que la concursante se reconcilió consigo misma en su aventura en Honduras.

