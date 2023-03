El reproche de Gerard Piqué a Shakira en su primera entrevista: "Debemos proteger a nuestros hijos"

Ha tardado en pronunciarse, pero Gerard Piqué (36 años) por fin ha concedido su esperada primera entrevista tras su ruptura con Shakira (46). El exjugador del Barça ha visitado este martes, 14 de marzo, los estudios de la emisora catalana RAC1, donde además de repasar la última actualidad futbolística y hablar de su proyecto junto a Ibai Llanos (27), la Kings League, ha aprovechado para pronunciarse sobre su expareja, a quien ha mandado un duro reproche.

Ha sido casi al final del programa cuando el deportista ha afirmado que ha escuchado la mundialmente famosa sesión #53 de Bizarrap, cuya letra está dirigida a él. "He escuchado la canción, obviamente. No quiero hablar del tema, no creo que toque", ha asegurado, intentando zanjar el asunto y sin ánimo de hablar sobre la polémica que ha generado las canciones publicadas por la madre de sus hijos.

Aún así, sin querer nombrar el nombre de la artista colombiana, aprovechaba para mostrar su postura: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien".

"Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección que te dice cómo debes ser y cómo ser padre o madre. Cada uno lo hace lo mejor que puede", ha añadido, asegurando que su relación con sus hijos es "cercana".

Por eso mismo, ha explicado que le gusta que participen "en cosas que les hacen felices" como, por ejemplo, el programa de King's League, donde el mayor de los dos, Milan (10) apareció hace unos días. "Estábamos en el programa y me pidió, sin que estuviera preparado, que quería salir. No hay nada en el mundo que me haga más feliz que hacer feliz a mi hijo", ha dicho.

Sin referirse directamente a su relación sentimental con Clara Chía (23), a quien Shakira también se ha referido en sus canciones, el defensa ha asegurado que está "bien, muy feliz, y con muchas ganas de seguir haciendo cosas". Tras retirarse como futbolista profesional, el pasado mes de noviembre, Gerard se ha centrado en otros proyectos, tanto deportivos como empresariales.

Precisamente, tras disputar su último partido en el Camp Nou, Piqué dijo en su discurso que "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar", una frase que no estaba preparada, según ha desvelado, si bien ha reconocido que estaba enmarcada en un momento en el que en su vida estaban pasando "muchas cosas".

