Paula Echevarría: "Hasta que Daniella no tenga novio no sé qué tipo de suegra seré"

Rodeada de los cantantes más famosos del panorama nacional e internacional, Paula Echevarría (45 años) consiguió ser una de las más demandadas de la alfombra roja de los LOS40 Music Awards. Enfundada en un total look negro en el que destacaban sus labios en color rojo pasión, la actriz asturiana fue una de las pocas que, con paciencia y sin perder la sonrisa, atendió a todos los medios apostados en la larga alfombra rosa de los galardones musicales.

Cuando llegó al punto en el que estaba apostado EL ESPAÑOL, y antes de que diera comienzo el esperado concierto en el que triunfó la catalana Rosalía (30), la intérprete no dudó en pararse para responder a las preguntas de la prensa, contestando a todas y cada una de ellas.

Trabajo, moda, familia, futuros proyectos... Paula Echevarría contestó a todas y cada una de ellas y este medio fue testigo de ello.

La actriz en el 'photocall' de los premios de Los40 Principales. Gtres

¿Se esperaba el éxito que está teniendo la colección de Primark?

Me lo esperaba a medias, porque ir con una marca como Primark detrás, que sabes que funciona, muy mal se me tenía que dar para que no funcionara.

¿Qué recuerdos le trae el WiZink Center, esta alfombra?

Muy buenos, muy buenos. La verdad es que hacía mucho tiempo que no venía.

Vino hace poco al concierto de los Backstreet Boys con su hija.

¡Sí! Mis 18 años volvieron a mí de repente.

Esta noche, ¿por quién apuesta?

Elegir uno es imposible. Me encanta Dani Fernández, me encanta Rosalía, Ana Mena, Abraham Mateo... Hay un montón de gente que me gusta.

¿Tendremos pronto un single suyo?

¡Solo me faltaba eso ya!

Pero nunca se debe decir nunca.

Nunca digas nunca, pero es lo que me faltaba ya, reconócelo (risas).

Se le ve, ¿está contenta?

La verdad es que sí. Y además me lo voy a pasar en grande.

Comentaba hace unos días que ya empezaba a hacer muchos más planes de mayor con Daniela.

¡Sí! De hecho, está ahí adelante, esperándome.

Cada vez pueden disfrutar de más salidas juntas.

Claro que sí, necesitamos nuestros momentos de chica.

¿Le da consejos para sus looks?

No es que me dé consejos, pero si ella me aprueba... ¡Ya está! Hoy cuando me ha visto ha dicho, '¡qué guapa!, ¿no, mamá?'.

¿Empieza ya a cogerle prestadas prendas de su armario?

Hoy todo lo que lleva es mío. Para estas ocasiones sí que abre mi armario, para el resto de la vida va con vaqueros, camisetas, sudaderas gigantes...

Paula Echevarría, en la alfombra rosa de LOS40 Music Awards 2022. Gtres

Usted es el mejor espejo para mirarse, toda una it girl, como muestra en Instagram.

¿Sí? ¿De verdad? Hay mucha competencia ya, pero gracias.

Decía el otro día que Daniella ya está en época de echarse novio.

¡No, no! Me preguntaron que qué me parecería si se echara ya un noviete y dije que no tengo nada en contra de los novios. ¡Mientras sea un buen chico, bienvenido sea!

Usted no les tiene miedo. Pero, ¿cómo sería Paula Echevarría como suegra? ¿Le tendrían que tener miedo?

Todavía no me he visto. No sé qué tipo de suegra seré. En la siguiente, cuando tenga novio, os cuento...

Profesionalmente, está triunfando con Got Talent.

La verdad es que ha sido súper. Ha sido divertido, emocionante... Se me han puesto los vellos de punta todo el rato con cosas y emociones para bien y con otras de pasarlo un poquito mal, pero es increíble lo que se puede llegar a sentir ahí sentada.

¿Repetiría la experiencia?

Bueno, si me dejan, como dice la canción.

En la presentación del concurso sus compañeros decían que tenía pinta que le iba a costar decir que no y todo lo contrario. No le temblaba el pulso.

No, no me temblaba el pulso. Al principio creí que no iba a ser capaz de dar ni un no. Pero al final...

¿Tiene algún proyecto de cine o televisión en mente?

¡Sí! En enero hay algo que ya os contaré más adelante.

