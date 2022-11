Kate Middleton regresa al evento que enamoró a los británicos para rendir homenaje a Isabel II

Este último año ha estado cargado de emociones para los miembros de la Familia Real británica, especialmente a causa del fallecimiento de la cabeza de familia, la reina Isabell II el pasado 8 de septiembre a los 96 años de edad. Pero también han tenido que enfrentarse al juicio del príncipe Andrés y al polémico regreso de los duques de Sussex, el príncipe Harry (38) y Meghan Markle (41), cuyos pasos fueron observados con atención.

Sin embargo, no todo ha sido negativo ya que en las últimas semanas, tras un tiempo prudencial en el que la institución ha podido reponerse y sus miembros acostumbrarse a sus nuevos roles, tanto Carlos III (73), como la reina regente Camilla (75) o los nuevos príncipes de Gales han acaparado titulares alabando su trabajo público.

La última protagonista es, de hecho, Kate Middleton (40), quien acaba de ganar muchos puntos entre los fans más acérrimos de la monarquía tras conocerse que por segundo año consecutivo será la anfitriona de la gala anual celebrada con motivo de la Navidad.

El anuncio lo ha hecho la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales, donde se ha compartido un vídeo para anunciar tanto la presencia de Middleton como la fecha en la que tendrá lugar el concierto: el próximo 15 de diciembre.

Si bien Kate será la protagonista, pues es un evento organizado por ella en colaboración con la Royal Foundation, también está previsto que acudan otros miembros de la Familia Real, que se reunirán con voluntarios de la comunidad, personal militar y trabajadores sociales, entre otros.

Además, se realizará un tributo a la difunta Isabel II, quien hasta su muerte era el alma de la familia y todo un icono. Para recordarla y homenajearla, el servicio religioso mostrará los valores que defendió durante su vida y reinado, haciendo énfasis en la empatía, la compasión y el apoyo a los demás. "Estos principios son compartidos y personificados por los invitados de todo el Reino Unido que han sido invitados a la Abadía en reconocimiento a sus incansables esfuerzos para ayudar y cuidar a quienes los rodean", ha expresado el palacio de Buckingham.

Kate Middleton tocó el piano en el concierto de Navidad de 2022. Gtres

Un concierto que será filmado y que se retransmitirá de manera pública durante el día de Nochebuena y que se espera cause tanta sensación como el de 2022. La princesa de Gales ofreció el pasado año su primer concierto de Navidad en la Abadía de Westminster, llamado Royal Carols: Together At Christmas para rendir homenaje a aquellos que trabajaron durante la pandemia del coronavirus.

Pero no fue eso por lo que Kate Middleton sigue siendo recordada, sino por el concierto a piano que ofreció. Una sorpresa muy especial en la que interpretó a dúo, junto al cantante Tom Walker, el tema For Those Who Can't Be Here. "Fue una experiencia única en la vida", confesó poco después el escocés, que solo tenía buenas palabras para la Princesa: "Arrasó totalmente en su actuación, no es nada fácil estar al piano junto a un grupo de músicos con el que no has tocado antes, pero lo logró totalmente".

La duquesa de Cambridge descubrió así una faceta totalmente desconocida que enamoró a los británicos, quienes tras saber que volvería a protagonizar el concierto, han pedido abiertamente que vuelva a sentarse al piano.

