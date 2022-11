Ana Guerra: "Llevo yendo dos años y medio a terapia. ¡Y lo que me queda!"

A unas pocas semanas de terminar una larguísima gira que le ha llevado por toda la geografía española, protagonizando más de cuarenta conciertos, Ana Guerra (28 años) ha hecho un breve parón en sus ensayos para ser una de las protagonistas de los premios LOS40 Music Awards 2022, celebrados en Madrid este pasado viernes 4 de noviembre.

Además de reencontrarse con compañeros de profesión, la canaria pudo estar cerca de algunos de los cantantes que formaron parte de su niñez, como Dani Martín (45), exvocalista de El Canto del Loco. Una cita muy emocionante en la que pudo disfrutar de las grandes actuaciones de la noche, antes de las cuales hizo su aparición en la popular alfombra rosa de los galardones musicales.

Tras posar, Ana Guerra estuvo atendiendo a los medios de comunicación, entre los que se encontraba EL ESPAÑOL, que pudo charlar con ella.

Está muy bien rodeada esta noche.

Y además de cantantes de nivelazo que son maravillosos y algunos como familia si fueran familia además.

Ana Guerra en la alfombra rosa de LOS40 Music Awards 2022.

¿Alguno de los otros asistentes ha marcado su infancia o juventud?

Sí, claro. Ahí tienes a Juanes, Leiva, Dani Martín…

Usted está acabando con su gira.

Sí, me queda casi nada. Este 26 de noviembre acabo en Barcelona. Son 44 conciertos después a componer mucho, porque ya he empezado con las sesiones de composición.

¿Está cansada después de una gira tan larga?

La verdad es que no estoy nada cansada, pero mi terapeuta me dice que tengo que parar, que el cuerpo me está pidiendo parar y no paro, ¡así que...!

Ana Guerra en la alfombra rosa de los premios organizados por LOS40 Principales. Gtres

El otro día comentó que estaba yendo a terapia, ¿lo nota de forma positiva?

Sí, claro. Llevo yendo dos años y medio a terapia ¡y lo que me queda! Espero que no me suelte mi terapeuta porque estoy encantada.

¿Lo recomienda?

A todo el mundo. Es cuidarse. Hay que ir tanto al gimnasio como al terapeuta. Igual que voy al gimnasio y hago yoga, pues también me cuido la mente. Si se ve mal, parece que tienes que tener algún trastorno o alguna enfermedad para ir y nada de eso. Yo me conozco ahora mejor que hace dos años.

Está también en una etapa personal muy buena gracias a su relación con Víctor Elias.

Estamos súper bien, estamos recién mudados. ¡A ver qué tal!

¿Ha encontrado algo 'malo'?

No, todo bien. La convivencia de momento de maravilla, no me puedo quejar. ¡No he encontrado nada malo todavía! ¡Se ducha todos los días!

El otro día decía que si surgían planes de boda, pues que surgieran.

Pero de momento vamos pasito a pasito, disfrutando de cada día.

¿Musicalmente están preparando algo?

Me gustaría que siguiera llevando mi gira porque lo ha hecho muy bien, la verdad.

