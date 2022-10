El mayor 'tierra, trágame' de Ana Guerra delante de 11.000 personas: "Me puse muy nerviosa"

El Monaguillo, Ana Guerra y la karateka Sandra Sánchez se convertían en los invitados de esta semana en el programa de Dani Martínez, Martínez y Hermanos. Como en cada programa, el show de Movistar Plus+ ponía a prueba a sus 'hermanos' mediante las preguntas incómodas del presentador.

Pero después de las discretas respuestas de Guerra en las cuestiones planteadas, el leonés puso todo su empeño en intentar descubrir las peores anécdotas de su invitada. "Ana Guerra vienes a presentar tu gira", contextualizaba Martínez. "Vamos a ver un poco de Ana Guerra en concierto".

En ese momento, en el gran pantallón aparecía la protagonista en una actuación donde, sin darse cuenta, se le cae el cable que conecta el micrófono, teniendo que dejar de cantar. "¿Qué más cosas te han pasado en un concierto?", le preguntaba Dani.

[La sorprendente historia de Dani Martínez: los dos famosos con los que más veces le confunden]

"Desde darme en el labio con el micrófono y partírmelo, sufriendo un dolor que flipas, que se me caiga la petaca tres veces en un bolo, decir una ciudad en la que no estaba...", comentaba. Esta última historia generaba mucho interés entre los presentes en el plató, que le pedían que la explicara detalladamente.

"Estaba en la plaza mayor de Salamanca, 11.000 personas. Hay un momento que yo me siento a tocar el piano, que es el momento más íntimo del concierto, porque además es la canción culpable de que yo haya dado un cambio y ahora esté haciendo otro tipo de música", comentaba la cantante.

"Entonces, hago un speech súper chulo, y como había tanta gente les digo: 'Espero que me estéis viendo bien por las pantallas Zaragoza'", confesaba sin poder aguantar la risa.

"Yo tocaba el piano y oía abucheos. Y yo, otra vez: '¿No se me ve por las pantallas, Zaragoza?'. Entonces, las 11.000 personas empezaron a gritar: '¡Salamanca!'. Porque yo al tener los In-Ear no les escuchaba", continuaba, pero su anécdota no terminaba ahí.

"Al ver que había dicho Zaragoza dos veces, me puse un poco nerviosa, y les dije: 'Bueno susceptibilidades aparte, que todos somos humanos'. Les eché la bronca encima", finalizaba mientras El Monaguillo, Sandra Sánchez y el presentador no podían parar de reír.

En un escenario te puede pasar de todo 😅 Y si no que le pregunten a @anaguerra #MartínezYHermanos pic.twitter.com/iQrg0z3Gja — #0 por Movistar Plus+ (@cero) October 27, 2022

Sigue los temas que te interesan