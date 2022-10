Sandra Barneda pilla a una de las chicas "infringiendo las normas" de 'La isla de las tentaciones'

La sexta entrega de La isla de las tentaciones no ha dejado indiferente al público. Después de la hoguera de confrontación entre Mario y Laura, que sorprendía con su desenlace, Sandra Barneda visitó urgentemente Villa Paraíso y Villa Playa, aunque por motivos diferentes.

Los chicos se quedaron destrozados con el mensaje que les tenía que comunicar la presentadora, que iba a acompañada de su tablet, ya que necesitaba contarles algo "de vital importancia". Javi, Samuel y Andreu eran los que más dudas tenían.

Todos se derrumbaron y pensaron en lo peor, hasta que escucharon el beso entre Tania y Hugo y, aunque no vieron las imágenes, Samuel no pudo reprimir las lágrimas, ya que intuía que se trataba de su novia. "Creo que es ella, por la complicidad con Hugo, yo no paro de pensar en ella y duele".

Tras esto, Barneda acudía a la villa de las chicas para que también escogieran sus citas, Paola repitió su cita con Vladi, Laura optó de nuevo por Adrián para ponerse "a prueba de una manera real". Pero lo que nadie se esperaba era que Ana escogiera a Álvaro para su cita, tentador que había tenido más contacto con Claudia, que también le escogió. Por ello, "por primera vez en la historia del programa", dos chicas van a tener a un encuentro con el mismo chico.

[El momentazo de Javi y Samuel en ‘La isla de las tentaciones’: “Te quiero y voy a dormir contigo”]

¡Bombazo! Claudia también iba a elegir a Álvaro 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones6🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Z9gM6VDHv2 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 27, 2022

Pero tras escoger sus citas, Sandra les pedía a las chicas que le acompañaran por un asunto muy urgente. "Chicas, traigo imágenes. Pero no tienen que ver con vuestros novios", dijo por sorpresa la presentadora.

Tras este momento, la presentadora de Mediaset España revelaba que una de ellas no habría sido honesta con el programa y que había sido cazada en su hazaña: "Una de vosotras infringió una de las normas de La isla de las tentaciones, poniendo en duda la honestidad de sus palabras y de sus actos durante toda esta aventura", anunciaba ante la sorpresa de las protagonistas.

"Me gustaría quedarme a solas con...", comentaba Barneda mientras la imagen se cortaba. Con la miel en los labios, toda la audiencia tendrá que esperar al próximo programa de La isla de las tentaciones para saber de quién se trata.

Sigue los temas que te interesan