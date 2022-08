La decisión de Gerard Piqué después de que la prensa británica haya desvelado la identidad de su actual novia

El primer fin de semana de junio comenzó con una noticia que revolucionó la prensa nacional e internacional. Shakira (45 años) y Gerard Piqué (35) anunciaron en un comunicado emitido a través de la agencia de comunicación de la cantante que ponían fin a su relación: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", rezaba la escueta misiva pública.

Desde entonces el goteo de información ha sido incesante para conocer la situación de ambas partes y cómo se está gestionando la custodia de los dos hijos que tienen en común, Milan (9) y Sasha (7). En este tiempo, de hecho, se ha podido ver a la colombiana en las playas de México con sus dos pequeños. También ha trascendido alguna imagen de Piqué con una joven rubia, tanto en una fiesta en Estocolmo como en un restaurante de Barcelona.

En este sentido, esta misma semana, los diarios británicos The Sun y Daily Mail han dado un paso hacia adelante y han identificado a la mujer que sería la nueva ilusión del futbolista. Concretamente el artículo redactado por el periodista Simon Boyle citaba textualmente: "Puedo revelar que el futbolista del Barcelona ha estado saliendo en secreto durante los últimos meses con una estudiante que trabaja para él. Se trata de Clara Chía Martí, una joven de 23 años, a la que habría conocido en Kosmos Studios, productora propiedad del propio Gerard".

En ese mismo texto del tabloide, el autor compartía un par de imágenes de la protagonista. Y justo después de esta información, la aludida ha eliminado su cuenta de Instagram que hasta ahora la tenía en modo privado pero era posible ver su foto de perfil.

Tras estos últimos sucesos, este domingo, 14 de agosto, en el programa Socialité han desvelado la decisión que ha tomado Gerard Piqué. El culé "no viajará a la casa familiar de Lloret de Mar a la que acude cada verano". Nunca había faltado a su cita con sus abuelos hasta ahora. El motivo, según revelan desde el citado espacio, es que "no quieres ponerles más presión, porque no es agradable para sus familiares", algo que le ha apenado porque "quería ver a sus abuelos e ir con sus hijos". Pero, precisamente sus familiares "están muy triste por la situación", además tras la polémica de la separación "evitan salir de casa y hacer cenas con vecinos, algo que hacían antes, lo que demuestra que lo están pasando realmente mal".

Por otro lado, la presentadora de Socialité, Nuria Marín (40), ha desvelado otro interesante dato. La comunicadora ha asegurado que un allegado de la persona que está al cuidado del padre de Shakira le ha confesado que Piqué se deja ver con esta joven en el jardín de su casa, que es contigua a la de la cantante, y allí se les ve "toqueteándose y besándose" sin ocultarse, lo que esta persona ve como "una falta de respeto hacia Shakira y hacia su familia".

