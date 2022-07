Mediaset premia a Nuria Marín con un nuevo formato de humor en Mtmad

Nuria Marín pasa por un gran momento televisivo. No solo trabaja, puntualmente, como presentadora de Sálvame y Socialité, sino que ahora capitaneará un nuevo formato en Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset España. Y es que, tal como ha anunciado el grupo, ella será la encargada de estar al frente de FAVS Mtmad, que se estrenará este mismo miércoles.

FAVS Mtmad repasará los mejores momentos que Mtmad ha ofrecido a lo largo de sus seis años de vida, agrupando los vídeos por temáticas: mascotas, familia, operaciones estéticas o relaciones sentimentales, entre otras. Nuria presentará los vídeos, que contarán con una voz en off para darles una mayor comicidad e ironía.

Según una nota de prensa de Mediaset, el programa contará con un ocurrente grafismo, “una ‘mano’ traviesa y avispada que acompaña los vídeos de los distintos protagonistas, moviéndose entre las distintas imágenes, resaltando diversos detalles que llaman la atención, haciendo doble clic y ampliando aquello que podría estar pasando desapercibido”.

Los protagonistas de estos vídeos serán todos aquellos que tienen un canal en Mtmad, algunos muy conocidos en el mundo de los realities y datings de Mediaset como Oriana Marzoli, Mayka Rivera, Patricia Steisy, Christofer Guzmán o Alejandro Bernardos.

Para Marín, este espacio es “una fantasía audiovisual en la que me hace mucha ilusión participar y donde las reacciones que tengo en la locución son reales. Si me sorprendo o me emociono es que me estoy sorprendiendo o emocionando de verdad”, explica. “No he visto a nadie con una vida tan activa como la de los ‘favs’. Siempre están haciendo actividades que comparten en sus redes o en sus canales de Mtmad y gracias a ellos contamos con un material muy jugoso que, tratado desde el humor y el cariño, se convierte en un formato de lo más divertido. Tengo muchas ganas de que la gente lo vea porque van a descubrir otra perspectiva de nuestros ‘favs’”, añade la comunicadora.

Este nuevo proyecto es un paso más de Mediaset por impulsar su plataforma Mtmad, que recientemente consiguió atraer la atención de muchos espectadores gracias a la boda de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. La influencer y el futbolista, que tienen un hijo, y cuyas idas y venidas sentimentales han protagonizado muchas horas de crónica rosa en Telecinco, decidieron darse el sí quiero y retransmitirlo todo a través de un nuevo canal en la plataforma llamado La boda de Aurah y Jesé.

