Nuria Tomás, la primera novia de Piqué, habla de su relación con el futbolista: "Llegó en el peor momento"

Es el hombre del momento por su ruptura con Shakira (45 años), así que la aparición de una de las mujeres que ha estado en su vida sentimental resulta muy oportuna. Núria Tomás (34), la primera novia conocida de Gerard Piqué (35), sale a la palestra para dar detalles de su relación con motivo del lanzamiento de una serie sobre su vida que ella misma comercializa en su página web para suscriptores. El pack con todos los capítulos cuesta 15 dólares.

El tráiler resulta muy llamativo, pues ella aparece al borde de las lágrimas asegurando que a los 21 años le sucedió algo que le cambió la vida y le hizo perder la inocencia, vinculando estas experiencias sin decirlo explícitamente con el futbolista culé. Nada más lejos de la realidad.

EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de ver los dos primeros episodios donde se despeja el enigma. Esta actriz, empresaria e influencer catalana, que actualmente está embarazada de su segundo hijo, explica en profundidad cómo fue su noviazgo con la estrella del fútbol club Barcelona.

Núria Tomás, en un fotograma de la serie 'Historias hay miles'.

"Empecé a tener novios muy joven, siempre he sido una persona que no he sabido estar sola, he ido de relación en realcion, siempre enamorándome", empieza diciendo. Las palabras que pronuncia en el avance de la serie tienen su explicación. Núria cuenta que a los 21 años vivió un suceso trágico: el suicidio de su novio. "Aquello cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí", dice.

Fue precisamente en ese trance cuando su amistad de muchos años con Piqué se convirtió en amor. "Yo estaba muy perdida y necesitaba agarrarme a otro clavo. Él acababa de fichar por el Barça y para mí fue un contraste brutal. Estaba encerrada en casa, medicándome por la ansiedad y alimentándome fatal y Gerad vivía el mejor momento de su vida", confiesa.

Según Tomás, Piqué llevaba mucho tiempo detrás de ella intentado que fuera su pareja, pero "nunca nos encontrábamos. Y en ese momento sucedió, yo abrí las puertas dispuesta a vivirlo para respirar y olvidar de lo que acababa de pasar". A partir de ahí saltó a la escena mediática con todo lo que ello conlleva.

Piqué y Núria Tomás en 2010, durante unas vacaciones en Grecia. Gtres.

"Empecé a salir en revistas y los fotógrafos nos seguían en los viajes. Era un contraste, yo no sabía ni dónde estaba. Con Gerard lo he hablado muchas veces, qué lástima que coincidió en tu peor momento con mi mejor momento. Le estoy eternamente agradecida, porque me ayudó a levantarme y a salir de donde estaba", continúa explicando.

El romance del deportista con la catalana duró aproximadamente un año y medio y él no tardó en volverse a enamorar. ¿De quién? De Shakira, la madre de sus hijos, de la que se acaba de separar. Núria recuerda que se vio salpicada por el boom que provocó esta relación: "Los periodistas me llamaban para intentar sacarme información".

Han pasado doce años de aquello y hoy la vida de ambos ha cambiado mucho. Mientras Gerard afronta la ruptura con la cantante, Núria, que también fue novia de Jorge Lorenzo (35), ha formado una familia junto a Agus Puig. Se casaron durante la pandemia y pronto serán padres de su segundo hijo.

