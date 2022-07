El intenso verano de Laura Ponte a la espera de su trasplante: "No sé lo que es la vida tranquila que me piden"

"Me pillas que vengo de un viaje y me voy a otro. No sé lo que es la vida tranquila (risas)", asegura la modelo y diseñadora Laura Ponte (48 años) en conversación con EL ESPAÑOL cuando se contacta con ella para conocer cómo afronta este verano tan atípico para ella. Fue hace un mes cuando Ponte sufrió una perforación en la córnea de uno de sus ojos, como informó este medio en exclusiva.

De manera urgente, Ponte fue operada con la intención de que sus médicos pudieran salvar el daño provocado en esa delicada capa externa del ojo. Tras esta intervención inicial, que provocó que le "cerraran" el ojo afectado como medida preventiva, Laura quedó a la espera de un trasplante.

Según explica ella misma a este medio, los facultativos fecharon esta intervención dentro de "cuatro o seis meses". "Me hicieron una ingeniería bastante interesante. Esto es como tener un herpes en la boca, pero aquí está en el ojo", añade, optimista y sin perder la risa y el espíritu aguerrido que la caracteriza.

Laura Ponte en su última salida pública por Madrid hace escasas horas. Gtres

Eso sí, al segundo resta importancia a todo: "A esto no hay que darle más importancia de la que tiene. Hay cosas peores, siempre". Coherente con su actitud y creencia, Laura Ponte no piensa recogerse este verano: "Los médicos me pidieron vida tranquila, que no hiciera deporte, no hacer esfuerzos, pero no sé lo que es eso, la vida tranquila. ¿Cómo se hace?".

Sostiene la que fuera nuera de Pilar de Borbón que nunca ha dicho "no" a un plan con amigos, y ahora mucho menos: "Ahora vengo de un viaje y me voy a otro. Este fin de semana voy con unos amigos a Jávea, que me han invitado. Luego me iré a Galicia, Asturias y después Mallorca. Ya habrá tiempo para estar tranquila (risas)".

Así pues, no se apea en ningún momento Laura Ponte de su fortaleza, y esa fuerza la transmite e inspira entre los suyos. EL ESPAÑOL ha querido conocer cómo viven sus hijos, Luis Felipe (17) y Laura Gómez-Acebo (16), este pequeño bache de salud. "Ellos no le dan más importancia de la que tiene. Están bien, como estoy yo. Me ven que estoy bien cuidada por un equipo médico maravilloso y en el que confío mucho".

"No me importa nada. Mis hijos dicen que parezco un cyborg y que estoy muy guapa. A mí me da igual. A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito", aseguró hace unos días cuando este medio la interpeló. Ponte asume que será un verano inevitable diferente, pero no por ello peor.

Laura y su lado familiar

La modelo Laura Ponte en un desfile en Madrid en febrero de 2020. Gtres

El 18 de septiembre de 2004, la vida de la modelo Laura Ponte cambió para siempre. Tan sólo cuatro meses después de la boda real entre el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón (54), y la periodista Letizia Ortiz (49), la joven de Vigo se daba el 'sí, quiero' con Beltrán Gómez-Acebo (49), hijo de la recordada infanta Pilar de Borbón, y por tanto sobrino del rey Juan Carlos (84), en una ceremonia en La Granja de San Ildefonso. En concreto, en la Insigne Real Iglesia Colegiata, antigua capilla del palacio.

Fruto de su relación nacieron dos hijos, Luis Felipe y Laura, quienes se llevan exactamente un año de diferencia, pues el primogénito nació el 1 de julio de 2005 y la pequeña, el 1 de julio de 2006. En el verano de 2009, los rumores de separación en el matrimonio se filtraron a los medios de comunicación y fue la infanta Pilar quien confirmó que su hijo y la esposa de éste habían decidido de mutuo acuerdo tomar caminos diferentes.

Desde su separación, Ponte ha encontrado el amor en los brazos de Beltrán Cavero (45), sobrino de Esperanza Aguirre (70), el músico indie Álvaro Naive (33) o el poeta Pedro Letai (40), con quien estuvo tres años y con el cual rompió su romance a finales de 2019.

