Laura Ponte pierde la visión de un ojo tras perforarse la córnea: "Estoy esperando un trasplante"

La modelo y diseñadora Laura Ponte (48 años) no está atravesando por su mejor momento de salud. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva, la maniquí gallega sufrió hace aproximadamente un mes una perforación en la córnea de uno de sus ojos.

De manera urgente, Ponte fue operada con la intención de que sus médicos pudieran salvar el daño provocado en esa delicada capa externa del ojo. Hasta la fecha, tal y como ella misma ha desvelado a este periódico, ha perdido la visión. Sonriente, positiva, con una actitud envidiable y sin perder el sentido del humor, Laura Ponte atiende a este medio indicando que está "bien, fenomenal".

Y prosigue: "Me han operado ya. Nada, se me perforó la córnea y estoy esperando a que se me haga un trasplante. Yo estoy fenomenal. Esto es un mal menor, como quien dice... A ver, no es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe... hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien".

[Laura Ponte, sobre la situación de Juan Carlos I: "Me parece triste, pero no hay perdón para nadie"]

La diseñadora Laura Ponte durante un evento en Madrid el pasado mes de octubre. Gtres

En este tipo de circunstancias, lo más importante tanto para los doctores como para la paciente es que pueda llegar a recuperar el cien por cien de la visión perdida de ese ojo. Pero ¿qué le han indicado los oftalmólogos del Hospital Universitario La Paz, donde se está tratando?

"Sí, me imagino que recuperaré la visión. Claro, si va todo bien, me imagino... Los médicos me han dicho que en cuatro o seis meses. Primero hubo una operación para salvar el agujero que se me hizo en la córnea, luego el trasplante, que es lo que estoy esperando. Y si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión. Supongo, no lo sé. Yo sólo sé que estoy en superbuenas manos, en La Paz, con gente maravillosa. Ahora, cada dos semanas, estoy yendo a revisión. Y voy sobre la marcha", declara Ponte tras ser interpelada por este diario.

La modelo Laura Ponte en el desfile de Oteyza en abril de 2021. Gtres

Además de tener su propia firma, un taller de costura a medida y joyería para novias e invitadas, Laura Ponte también vive de su imagen, aunque en ese sentido, en el de la estética, la modelo no le da demasiada importancia. "No me importa nada. Mis hijos dicen que parezco un cyborg y que estoy muy guapa. A mí me da igual", apunta con sorna y con un punto de resignación.

Sufrir un percance de este nivel nunca es fácil, pero mucho menos en el momento en el que llegan las vacaciones de verano tanto para ella como para sus dos hijos adolescentes, Luis Felipe (17) y Laura Gómez-Acebo (16).

"Las vacaciones este verano van a ser tranquilas porque hay muchas cosas que no puedo hacer", señala, y continúa: "no te puedes bañar, no sé qué... Así que van a ser unas vacaciones muy tranquilas. Los viajes que tenía programados los he cancelado porque los destinos no eran recomendables. Y, nada, un verano familiar y tranquilidad. A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito".

La discreta vida de Laura

El 18 de septiembre de 2004, la vida de la modelo Laura Ponte cambió para siempre. Tan sólo cuatro meses después de la boda real entre el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón (54), y la periodista Letizia Ortiz (49), la joven de Vigo se daba el 'sí, quiero' con Beltrán Gómez-Acebo (49), hijo de la recordada infanta Pilar de Borbón, y por tanto sobrino del rey Juan Carlos (84), en una ceremonia en La Granja de San Ildefonso. En concreto, en la Insigne Real Iglesia Colegiata, antigua capilla del palacio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Ponte (@iamlauraponte)

Fruto de su relación nacieron dos hijos, Luis Felipe y Laura, quienes se llevan exactamente un año de diferencia, pues el primogénito nació el 1 de julio de 2005 y la pequeña, el 1 de julio de 2006. En el verano de 2009, los rumores de separación en el matrimonio se filtraron a los medios de comunicación y fue la infanta Pilar quien confirmó que su hijo y la esposa de éste habían decidido de mutuo acuerdo tomar caminos diferentes.

Desde su separación, Ponte ha encontrado el amor en los brazos de Beltrán Cavero (45), sobrino de Esperanza Aguirre (70), el músico indie Álvaro Naive (33) o el poeta Pedro Letai (40), con quien estuvo tres años y con el cual rompió su romance a finales de 2019.

Sigue los temas que te interesan