Paloma Cuevas, muy disgustada por el rumor de su romance con Luis Miguel: habla su entorno

Hace unos días, un periodista argentino lanzaba la bomba sobre una supuesta relación sentimental que podría ocupar portadas y titulares de la prensa internacional. Sin embargo, para una de las protagonistas la noticia no ha hecho más que desestabilizar su paz y su tranquilidad. Paloma Cuevas (49 años) está profundamente disgustada por el rumor de su romance con Luis Miguel (52), que ha recibido con sorpresa y bastante inquietud.

No hay imágenes de los dos juntos, pero las informaciones vertidas por el programa Chisme no like aseguraban que se han encontrado en Madrid, donde el cantante mexicano habría reservado una suite en un lujoso hotel de la capital para poder citarse con ella alejados de miradas indiscretas.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varias personas del círculo cercano de la diseñadora para indagar sobre la veracidad de esta supuesta relación sentimental y para saber cómo se encuentra. "Ha sido una semana horrible para ella, porque es muy discreta y no le gusta verse metida en estas cosas. Está disgustada, sobre todo por sus hijas", afirman.

La diseñadora está volcada en su carrera de diseñadora y su familia. Instagram.

La misma fuente insiste en que tampoco tendría por qué extrañar demasiado que Paloma y Luis Miguel hubieran estado juntos, pues se conocen desde hace 20 años: "Es verdad que son muy amigos y tampoco tendría nada de raro que se vieran si él está en Madrid".

Cuando este periódico intenta obtener un desmentido más categórico, hay actitudes diferentes. Mientras una de las personas comenta que "cosas más raras se han visto", otras insisten en que entre ellos hay "solo una buena amistad" y niegan que se hayan encontrado en un hotel madrileño, como afirmaba el periodista Javier Ceriani. Este argentino asegura que ya han tenido otros encuentros secretos en México y Miami. En lo que todas las fuentes consultadas coinciden es en el malestar que esto le ha provocado a Paloma: "Está muy molesta, aunque ella no va a decir nada al respecto, nunca lo hace".

Enrique Ponce y su exmujer son padrinos de un hijo de Luis Miguel. Gtres.

La exmujer de Enrique Ponce (50) no contesta a las llamadas, no quiere hacer declaraciones públicas al respecto. Está muy centrada en su familia y especialmente en su padre, que a sus 89 años está delicado de salud. De hecho, hace semanas que no publica nada en sus redes sociales, ni da pistas sobre sus vacaciones, que repartirá entre Madrid, Marbella y probablemente México, un destino recurrente año tras año donde tiene buenos amigos, Luis Miguel entre ellos.

Su relación con el mexicano se podría definir, sin duda, como familiar: Cuevas y su exmarido son padrinos de uno de sus hijos. El torero y el rey de los boleros se conocieron en el año 2003, gracias al empresario Miguel Alemán Magnani. A partir de ahí, los lazos se estrecharon tanto con él como con su entonces esposa y ese cariño sigue ahí. En el pasado han compartido muchos momentos, incluso vacaciones. Cuando la relación de Luis Miguel con la actriz Aracely Arámbula (47) se rompió, la pareja Ponce-Cuevas fue quien le presentó a Genoveva Casanova (45), con quien habría vivido un corto romance.

[Paloma Cuevas y Enrique Ponce, dos años de su divorcio: ella, "abierta al amor" y él dará el 'sí, quiero']

La situación sentimental de los dos protagonistas del rumor del verano es similar. El intérprete de La Bikina está soltero y sería cuando menos llamativo que la amistad que mantiene con la exmujer de su amigo Enrique se hubiera transformado en amor. Su último romance conocido fue con Mercedes Villador, una modelo argentina de 42 años, con la que fue visto a principios de año en las playas de Acapulco.

Luis MIguel no tiene pareja conocida y sigue triunfando en la música. Gtres.

Por su parte, Paloma se separó hace dos años del padre de sus hijas y mientras Ponce ha rehecho su vida sentimental junto a Ana Soria (24), con la que planea casarse, ella no ha tenido ninguna relación al menos de cara a la galería. Eso no quiere decir que haya cerrado con llave su corazón.

Hace unas semanas, una buena amiga de la diseñadora confesaba a EL ESPAÑOL: "La veo abierta al amor e ilusionada con la llegada de alguien que la vuelva a enamorar. Nunca ha estado cerrada en realidad. Ha pasado por varias etapas, en las que no quería ni oír hablar del tema. Bien porque era reciente la ruptura, porque estaba volcada en su recuperación, o en sus padres o en sus hijas, pero ahora le veo otro brillo en los ojos".

Mientras Cuevas sigue volcada en su nueva colección para Rosa Clará, Luis Miguel, que no tiene gira de conciertos a la vista, celebra otros éxitos profesionales como haberse convertido en el primer artista latina con más de 266 canciones que superan el millón de streamings en Spotify.

