Sonia Ferrer se casa con un inspector de la Policía Nacional: diseño 'made in Spain' y finca rural

El gran día de Sonia Ferrer (44 años) está a punto de tener lugar. Apenas quedan unos días para su boda con Sergio Fontecha (44), el policía nacional con quien comenzó a salir el pasado año. Fue en el mes de marzo de 2021 cuando salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja, que desde entonces ha demostrado que su relación va muy en serio, hasta el punto que este próximo sábado 30 de julio se van a dar el "sí, quiero".

Una ceremonia que llevan meses preparando y que tendrá lugar en Madrid, donde ambos residen junto a la hija de la presentadora, Laura (11), fruto de su anterior matrimonio con el cirujano Marco Vricella. Será durante la tarde cuando la presentadora y el policía pronuncien sus votos en un entorno idílico y escogido con cuidado para la ocasión.

El enlace tendrá lugar al norte de la capital en la finca El Patio de Ángela, ubicada en Valdemorillo, un municipio cercano a El Escorial. Un rincón en el que la naturaleza está muy presente y que destaca por su estilo rústico, algo que gusta mucho a la catalana, que suele presumir en sus redes sociales de su lado más rural y de sus muchos animales de granja.

Sonia Ferrer y Sergio Fontecha en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Con vistas a la sierra de Guadarrama y rodeados de encinares, Sonia y Sergio se prometerán amor rodeados de sus familiares y amigos más allegados. Sus más de 2.000 metros cuadrados cuentan con diferentes jardines para disfrutar de los distintos momentos de la boda, como el cóctel, la cena y posterior fiesta, pero también los hay cubiertos, preferibles para bodas no estivales.

Además, tiene cocina propia donde se elaborarán todos los platos el mismo día del evento. En cuanto al precio, según el portal especializado Bodas.net, el cubierto parte de los 90 euros.

En cuanto a su vestido, el secreto mejor guardado, Sonia Ferrer ha apostado por la firma Aire Barcelona, una marca made in Spain especializada en trajes de novia y de fiesta con quien lleva trabajando varios meses. Una pieza sin duda única de la que no ha querido desvelar muchos detalles, pues tan solo ha contado que será "elegante".

Amor por sorpresa

Sergio Fontecha llegó a la vida de la presentadora cuando menos se lo esperaba, en un momento en el que ya había asumido que se quedaría soltera. Algo que ha desvelado ella misma en más de una ocasión. "Yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme", explicó hace unos meses.

La pareja se conoció de la forma más fortuita posible y a través de un amigo en común y, desde entonces, no se ha separado. Sergio, que trabaja en el cuerpo de Policía de la Comunidad de Madrid, había quedado con él para tomar algo en Madrid y de manera inesperada, Sonia Ferrer se le acercó a saludarles porque conocía a su compañero. Tal y como desveló EL ESPAÑOL la pasada primavera, tras su primer encuentro "tardaron unos días en volver a verse".

Sobre él, ahora Sonia no tiene más que buenas palabras. "Me caso con la mejor persona que he conocido", ha asegurado rotunda en uno de sus últimos post de Instagram.

"Probablemente muchos pensaréis que estas declaraciones públicas no son más que exhibicionismo", continúa la barcelonesa, que asegura que antes de conocer al funcionario ella también pensaba eso al ver a parejas diciéndose en redes sociales lo mucho que se quieren. "No sabéis lo mucho que agradezco estar por fin al otro lado".



"Si os contase lo que es capaz de hacer con tal de verme sonreír, lo atento que está a las señales para que lleguemos a comunicar sin palabras, la facilidad con la que se emociona al sentirse querido y lo acojonantemente divertido que es", continúa Ferrer, que no puede ni quiere esconder el hecho de que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

