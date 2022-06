Rafa Nadal y Xisca Perelló esperan su primer hijo

Había rumores, pero ellos, siempre discretos, no se habían pronunciado al respecto. Ahora, la noticia se confirma: Xisca Perelló (33 años), la mujer de Rada Nadal (36), está embarazada de su primer hijo. Unas fotos de la pareja disfrutando de un día en altamar en la que ella aparece luciendo una incipiente barriguita con un bañador estampado ha despejado todas las incógnitas. El tenista al fin va a cumplir su gran sueño: ser padre.

La buena nueva llega casi tres años después de su boda, que celebraron en octubre de 2019, en Mallorca. Tal y como ha confirmado la revista ¡HOLA!, ahora comienza una nueva etapa ilusionante para ambos. El 2022 estará marcado en el calendario de Rafa por muchas cosas a nivel deportivo, ya que en junio ganaba su Roland Garros número 14 y hacía historia al ser el primer deportista que logra semejante hazaña.

Portada de Hola.

Pero, sin duda, a nivel personal el embarazo de Xisca es todavía más importante para él. A Nadal le encantan los niños, como él mismo ha confesado en alguna ocasión, aunque parece que la paternidad ha tardado un poco más en llegar de lo que pensaba en el pasado. "A mí me encantaría ser padre, siempre pensé en serlo cuando me retirara, pensaba que a los 30, pero tengo 34 y aquí sigo…", le contaba a Bertín Osborne (67) en 2020 cuando participó en su programa Mi casa es la tuya.

Con 36 años recién cumplidos y la sombra de su posible retirada aún bastante lejos, el mallorquín siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo de su familia y en especial de su mujer: "Si no hubiera tenido el apoyo de mi equipo y mi familia no podría haber conseguido todo esto y me habría retirado hace mucho".

Además de seguir entrenando, Nadal acabará el año como papá debutante, entre pañales y biberones. Tanto él como Xisca son primerizos, así que tienen mucho que aprender y mucho que descubrir. Ella, que lleva la dirección de la Fundación Rafa Nadal, seguirá trabajando mientras su estado se lo permita.

Muy implicada en la labor que hacen, se muestra orgullosa de que los proyectos que lanzan desde el organismo hayan logrado llegar a miles de niños y jóvenes. "Tenemos un compromiso total con aquellos que viven en situaciones de desventaja social, y debemos seguir trabajando para generar más oportunidades, crear entornos seguros y apoyar a niños, niñas y jóvenes con el objetivo de que tengan un futuro mejor", explicaba recientemente en una entrevista.

El tenista y su mujer llevan juntos 17 años, ya que empezaron su relación en 2005 siendo unos adolescentes. Entonces él ganaba su primer Roland Garros y ella le aplaudía desde la grada, intentando pasar inadvertida. Se conocieron a través de Maribel, la hermana de Rafa, ya que eran compañeras de colegio. Desde que empezaron a salir, María Francisca Perelló o Mery, como también la llaman sus familiares, se ha mantenido en un discreto segundo plano y ambos han respetado sus propios espacios dentro de la pareja.

Así lo explicaba ella en el libro Rafa: Mi historia, donde confesaba: "Viajar juntos a todos lados no sería bueno ni para él ni para mí. Si lo siguiera a todas partes, creo que habría peligro de que nos dejáramos de llevar tan bien".

