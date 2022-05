El sorprendente destino del piso donde Mario Biondo murió trágicamente: es un centro de meditación zen

El 30 de mayo de 2013 hallaron muerto al cámara de televisión Mario Biondo en su casa de la calle Magdalena, en Madrid. Meses después, su viuda, Raquel Sánchez Silva (49 años), incapaz de seguir viviendo allí, abandonaba el que fuera su hogar conyugal y lo ponía en alquiler. Ahora EL ESPAÑOL ha confirmado quién lo ocupa actualmente y cuál es el destino que se le ha dado a este inmueble de 118 metros cuadrados útiles, ubicado en pleno centro de la capital.

La vivienda sigue siendo propiedad de la presentadora, que lo adquirió en solitario antes de conocer a Mario, concretamente en el año 2010, por un precio de 360.000 euros, según consta en la nota simple del registro. Aunque en su momento se dijo que lo había puesto a la venta, lo cierto es que en la actualidad está alquilado.

Los nuevos inquilinos lo arrendaron para llevar a cabo un negocio. En concreto se trata del centro de meditación zen Mokusan Dojo Zen, que se estableció allí hace justo un año, procedente de otro local cercano, porque sus responsables encontraron que cumplía con las condiciones especiales que buscaban para la práctica de esta disciplina, según han confirmado a este periódico. El precio del alquiler en esa zona y por un piso de esas mismas características ronda los 2.100 euros mensuales según la página especializada Idealista.

Vista del edificio de la calle Magadalena de Madrid.

Los actuales moradores del hogar desconocían el triste suceso acontecido allí en el 2013. "No sabíamos nada de eso, no es algo que nadie te cuente antes de alquilar una casa", aseguran algo sorprendidos. Ajenos a todo el revuelo que se vivió entre esas paredes hace nueve años, los maestros, entre los que se encuentra Bárbara Kosen, la primera monja zen, reciben a sus alumnos para guiarlos en la práctica de la concentración en la unidad del cuerpo y de la mente.

El zazen se lleva a cabo en grupo, como se puede ver en algunas de las fotos de la web del centro, y el ambiente de luz y energía de su nueva ubicación parece ser el idóneo. "El sitio es acogedor… y no hay fantasmas", comentan a este periódico.

Alumnos en el centro Mokusan Dojo Zen. Mokusan Dojo Zen.

Resuelto el enigma de la casa, también hay novedades en el terreno judicial. Oscar Tarruella, criminólogo y experto en el caso, comparte con este medio los últimos datos sobre el proceso que se sigue en Italia por insistencia de la familia Biondo. "Se han presentado tres informes nuevos y determinantes. Se ha aportado algo fundamental que tira por tierra uno de los principales informes y aporta nuevas pruebas que apuntan a una corrupción dentro del propio sistema. Veremos si Italia se atreve a algo así. Ahora tienen pruebas fundamentales, con las que pondrían tirar adelante al menos con una imputación de un profesional que envió un informe falso y eso es un delito", relata.

Entre las muchas irregularidades que a su juicio se cometieron está el informe del criminólogo que contrató la familia Biondo y al que despidió posteriormente por su sorprendente cambio de opinión. "Él les dijo que era un homicidio y en un momento dado, no se sabe por qué, cambió la versión y dijo que no veía indicios de criminalidad. Entonces, la familia, que ya le había pagado la primera parte, decidió no abonarle la segunda y le dijeron que no querían el informe. Curiosamente, este informe llegó a la justicia, ¿cómo? Nadie lo sabe. La resolución se basó en un informe corrupto".

Tarruella confía en que el proceso siga adelante, pero de no ser así espera que al menos se pueda limpiar públicamente el nombre del cámara y que haya justicia mediática. "Lo único que se ha conseguido es desprestigiar la imagen de un joven acusándolo de consumo de sustancias, de depresión… Se ha demostrado que no había historial de depresión y que el consumo era absolutamente incierto, se hizo un informe mitocondrial del cabello que salió negativo", precisa.

Los padres de Mario siguen luchando en los tribunales italianos. Gtres.

Santina D’Alessandro, madre de Mario Biondo, confirma a este periódico que en estos momentos esperan la resolución del juzgado de instrucción que lleva el caso en Italia para determinar si continúa con la investigación o lo cierran definitivamente. En España ya se dio por zanjado y se consideró que la muerte había sido un suicidio. "Esperamos que el caso no sea desestimado, pero si sucede, seguiremos nuestra batalla en las redes sociales, contaremos todo lo que ha pasado en los últimos años, ¡la gente debe saberlo! No nos rendiremos", dice.

[Más información: Telecinco revictimiza a Raquel Sánchez Silva y desata una nueva campaña de ataques en redes]

Sigue los temas que te interesan