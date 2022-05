Lefties ficha a Jessica Goicoechea para crear la colección más sexy de trajes de baño

Llega el verano y con él las altas temperaturas, los viajes a la playa y las quedadas con amigos en la piscina... ¿para qué más? Una etapa en la que nuestro tiempo libre aumenta y nuestros planes sociales son los protagonistas de esos días, por lo que debemos tener nuestros mejores trajes de baño para no solo estar cómodas, sino lucir nuestra mejor versión.

Es por eso por lo que no te puedes perder la nueva y sorprendente colección de Lefties: Friends of Lefties by Jessica Goicoechea Swinwear Woman Collection SS'22. Se trata de la más atrevida de la temporada porque cuenta con diseños muy sugerentes y atractivos... y lo mejor de todo, ¿sabes quién es la protagonista de esta campaña? Jessica Goicoechea, un icono de moda y una de las influencers más demandas internacionalmente.

Jessica Goicoechea, en una imagen de la submarca de Inditex. Lefties

Ella es la imagen de esta colección tan arrebatadora de bañadores y bikinis con grandes aberturas y cortes muy sugerentes, piezas multiposición y colores muy brillantes, como lila, flúor, azul o blanco.

¿Qué vamos a lucir este verano?

Los bikinis y bañadores de esta colección de Lefties incluyen escotes asimétricos, braguitas de tiro súper alto, escote halter, detalles cut out... un abanico de posibilidades que tendrás que analizar para saber cuál es el más adecuado para tu cuerpo. En definitiva, se trata de una gama de ropa de baño en la que encontraremos las tendencias más atrevidas y sexys del momento, perfectas opciones para coger color en la mayoría de nuestro cuerpo.

Jessica Goicoechea con uno de los sugerentes bañadores de la colección. Lefties

Como decimos, esta colección tiene diferentes opciones, perfectas para cada plan veraniego y, sobre todo, para no rutinizar los outfits de playa y piscina. En esta imagen podemos ver un bañador cut out ideal para una tarde en playa y sobre todo para cuando ya tengamos ese bronceado que tanto deseamos coger en los meses estivales.

En estas otras fotografías podemos ver a la influencer luciendo figura con un bañador con unas grandes aberturas laterales... un diseño elegante, con tirantes, de lo más cómodo, pero sobre todo ideal para broncear en esas zonas que siempre tapamos con un bañador clásico.

Ya nos avisaron de que los colores en esta época serían llamativos, como este bikini fucsia de lo más atrevido y sexy, y braguita en uve con tiro alto en los laterales... una opción perfecta para una tarde de piscina o tomar algo con nuestros amigos en el chiringuito de playa.

El bikini en color 'hot pink' no puede faltar en tu armario. Lefties

¿Te has enamorado de esta campaña de bañadores y bikinis de Lefties? No dudes en navegar por su página web para no perderte ningún detalle. Cada vez tenemos más ganas de que lleguen las altas temperaturas y las vacaciones para lucir todos ellos, así que no dudes en visitar las tiendas físicas, su web y sus redes sociales para estar a la última este verano.

