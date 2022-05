Cosmética natural: tres marcas para dar un giro a los cuidados corporales

El mundo de la cosmética está cambiando. Si hace unos años eran pocas las personas que se leían las listas de ingredientes de cremas, lociones o jabones, ahora es una de las primeras cosas que se hacen a la hora de adquirir un producto. En la actualidad, hay una tendencia que se preocupa no solo por la calidad de aquello que se ingiere, también de lo que se usa para la rutina diaria de belleza.

Es por eso por lo que la cosmética natural, que destaca por el uso de ingredientes naturales y la producción local, está cada vez más de moda. Mientras que buena parte de las firmas más conocidas del mercado han incluido productos de este tipo, hay otras tantas que destacan por ser fieles a estas características desde siempre, concienciadas en el impacto que generan tanto en el medioambiente como en sus usuarios.

Una de ellas el Rulls, una marca vegana especializada en cabellos rizados. Dirigida a personas con el cabello curly, apuestan por productos que, además de ser locales y sostenibles, sacan el mejor partido a los rizos.

Su catálogo no es muy amplio, pero está muy bien seleccionado. Entre sus best seller despintan un champú sólido, una crema que hidrata el cabello o gel para definir los rizos. Como plus, ninguno de sus productos ha sido testado en animales.

Rulls es una firma especializada en cabellos rizados. Rulls

El cuidado corporal es la especialidad de Alme Organic, cuyos productos se elaboran de manera artesanal con ingredientes veganos, naturales y materias primas locales. Con tres líneas diferenciadas, facial, corporal y aromaterapia, su insignia son los aceites esenciales gracias a sus grandes propiedades.

Aceites de almendra, sésamo y caléndula, sérums regeneradores o equilibrantes y productos sólidos para cuerpo y cabello dan forma a esta firma que promueve una belleza holística, poniendo de manifiesto la importancia de conectar cuerpo y mente.

Los productos de Alme Organics están hechos en España y son veganos. Alme Organic

Esta época del año es especialmente delicada para las pieles más sensibles, que deben cuidarse más que nunca. Una buena forma de hacerlo es con Little Miracles, una crema facial y corporal extraordinariamente eficaz aliviando la sequedad, la irritación, el enrojecimiento y el picor de la piel de bebés, niños y adultos.

Su secreto radica en su delicada fórmula vegetal a base de manzanilla alemana, lavanda, aloe vera, manteca de karité y cacao orgánicos; muy eficaz para la piel atópica de toda la familia y es que su fórmula está testada pediátricamente. Además, es vegana y un 99% natural, siendo el 1% restante un ingrediente aprobado por Ecocert. Su precio es de 18,95 euros y se puede adquirir en un cómodo envase perfecto para transportar y llevar a cualquier parte.

La crema de 'Little Miracles' está pensada para las pieles más delicadas. Little Miracles

[Más información: 'The beauty sleep': el colágeno que necesitas para un sueño efectivo y reparador]

Sigue los temas que te interesan