El homenaje de la familia de Mario Biondo en el octavo aniversario de su muerte: "Lo extrañamos cada día"

Vuelve a ser 30 de mayo. Una fecha marcada en negro en el calendario de la familia Biondo. Hace justo ocho años, Mario Biondo, el que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva (48 años), aparecía muerto en extrañas circunstancias en su domicilio madrileño. Desde entonces, Giuseppe Biondo, Santina D'Alessandro, Emanuela y Andrea, padres y hermanos del fallecido, son incapaces de asumir el adiós repentino del cámara y siguen luchando por demostrar que lo que se produjo aquel fatídico día en esa casa fue un asesinato.

El dolor sigue muy presente en los Biondo, pero la realidad es que su teoría ha sido desestimada en innumerables ocasiones por parte de los tribunales. Tras una primera investigación por parte de las autoridades españolas, el caso pasó a Palermo, Italia, de donde proviene el difunto. Las pesquisas de ambos lugares y equipos periciales han determinado siempre lo mismo. La fiscalía de Palermo fue la última en pronunciarse al respecto y en octubre de 2019 hizo públicos los exámenes de la tercera autopsia realizada al cadáver del italiano y el resultado fue claro: Mario Biondo se quitó la vida y nadie lo asesinó como mantiene su familia. Una conclusión que viene a confirmar la tesis del médico forense español José María Abenza Rojo -encargado de la primera autopsia- y del profesor Paolo Procaccianti, médico forense del Policlínico de Palermo -encargado de la segunda autopsia-.

Mario Biondo junto a su madre Santina D'Alessandro. RRSS

Sin embargo, los Biondo no pierden la fe y seguirán batallando hasta el final, tal y como ha confirmado Santina a JALEOS. "Tengo que hacer justicia por mi hijo y por nosotros". La madre de Mario, sin embargo, "no puede difundir" ninguna información sobre el estado actual de la investigación y se mantiene en silencio al respecto, pero insiste en que su lucha no cesará: "Tenemos mucha esperanza", sentencia.

Fue hace solo unas semanas, cuando se hizo público el último y novedoso dato sobre el caso que afecta a la sucesión de los hechos en la muerte del cámara. Y es que se dio a conocer que aquella trágica noche Mario no estaba solo en casa, una conclusión que se sacó por el rastro que dejaron otros dos dispositivos diferentes al smartphone del italiano. Respecto a este punto, Santina desliza que: "La información de que había alguien más en el domicilio esa noche no nos sorprendió, siempre hemos sostenido que mataron a nuestro Mario y ahora tenemos la prueba".

Pero la investigación se encuentra en un stand by indefinido debido a todas las ocasiones anteriores en las que el caso ha sido archivado. Además, en los últimos tiempos, la familia ha visto cómo el forense que ellos mismos contrataron para demostrar la muerte de Mario, Giuseppe Iuvara (61 años), era detenido por la Policía en febrero de 2020 por un delito de corrupción, un hecho que empañó aún más su el eterno caso Biondo.

El dolor de la familia mengua poco a poco desde aquel 30 de mayo de 2013, pero en su pensamiento y su corazón Mario sigue muy presente: "Todos estamos bien, pero extrañamos mucho a Mario todos los días", expresa Santina a este periódico.

La familia Biondo en una de las procesiones con velas en honor a Mario por las calles de Palermo. Gtres

Esa nostalgia hace que cada año, en la señalada fecha de su muerte, sus familiares, amigos y demás convecinos se reúnan en un lugar concreto de Palermo con velas y antorchas encendidas para velar por el recuerdo de Mario. Sin embargo, este 2021 no podrá ser así y Santina desvela el homenaje que llevarán a cabo: "El 29 de mayo haremos un Facebook Live, ya que no podemos hacer ninguna procesión con antorchas por la ciudad debido a la Covid".

La ciudad que vio nacer a Mario Biondo se ilumina cada final de mayo en su memoria. Sus padres y hermanos toman esa luz como un camino hacia lo que ellos consideran justicia, una obsesión que tiene duras consecuencias en la que fuera mujer del fallecido.

Las denuncias de Raquel Sánchez Silva

Para la familia del cámara de televisión, su viuda, Raquel Sánchez Silva, sigue siendo sospechosa y por ello, según pudo saber JALEOS, hace más de un año se formó un grupo para acosar a la presentadora de televisión en las redes sociales.

Este medio pudo conocer que el acoso hacia Sánchez Silva está siendo "horrible" y, en este sentido, su abogado ha presentado una denuncia para frenar todo tipo de amenazas. El objetivo de este grupo, según apuntan a este periódico, no es descubrir más datos sobre la muerte de Mario Biondo, sino "destruir" a la periodista.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo, el día de su boda. Gtres

Según conoció esta sección, cada vez que se publica una noticia sobre Raquel Sánchez Silva, este grupo destinado a "hacerle daño" se dedica a amenazarla en los entornos digitales. Pero las amenazas a la presentadora vienen de tiempo atrás. Hace poco más de dos años este medio pudo conocer que la presentadora presentó una querella por acoso, injurias, calumnias y amenazas. Además, un año antes la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid sancionaba a los padres y hermana de Mario Biondo, por una falta de vejaciones injustas contra Raquel Sánchez Silva, publicadas en Twitter y Facebook.

Pero Raquel no ha sido la única víctima de estas constantes amenazas. Sus amigos, sus familiares y hasta sus seguidores han recibido insultos por su cercanía con la presentadora de Maestros de la costura, a quien tildan de sospechosa de la muerte del que fuera su marido. Esto, pese a que las tres autopsias realizadas al cuerpo del italiano han dictaminado que fue un suicidio. El fiscal de Palermo, además, ha pedido dos veces al juez que se cierre la investigación porque no hay ningún hecho delictivo.

