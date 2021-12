Raquel Sánchez Silva revela que unos directivos le dijeron que su risa “era molesta”

Noticias relacionadas Risto Mejide, de animar a Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo a ser su peor pesadilla

Este martes Fuera del mapa, el nuevo programa de Alberto Chicote en laSexta, tuvo como invitada a Raquel Sánchez Silva, una de las celebridades que más noticias han generado en el universo de Mediaset la última semana. En esta ocasión la presentadora realizó la ‘Ruta de Los Piratas’ en Almería junto al famoso chef, y durante el camino repasó algunos aspectos de su vida.

Así, Raquel recordó que Lorenzo Milá le dijo “el mejor consejo” para ponerse delante de la cámara, cuando ella hacía informativos. “Lo único que no puedes hacer en la televisión es engañar al espectador. En cuanto el espectador note que no eres real se acaba todo”, le dijo el hermano de Mercedes Milá.

Del mismo modo, Raquel explicó que unos “directivos se quejaron porque me reía demasiado y decían que mi risa era molesta. Que podía molestar al espectador”. En este caso la comunicadora desechó el consejo. “Decidí que no les iba a hacer caso. Por eso hay que saber identificar los consejos. Voy a seguir haciendo tele mientras me pueda reír en ella”, dijo.

Tras un cuarto de siglo en el medio, Raquel reconoció que ha tenido suerte con la gente que se ha encontrado a lo largo de su camino, y que de haber seguido sus propios sueños en televisión le “hubiera ido fatal”. Además, explicó que es tiene un nivel de exigencia muy grande consigo misma, y que eso le permite estar en activo.

El otro invitado del programa es un diseñador al que precisamente Raquel conoce muy bien: Lorenzo Caprile, uno de los jueces de Maestros de la costura, formato presentado por Sánchez Silva en Televisión Española y que próximamente volverá con una nueva temporada.

Caprile se sinceró recordando cómo en su infancia fue víctima de acoso, y que le “zumbaron mucho por gordito, mariquita, empollón”. De sus años escolares salió reforzado con un sentido del humor muy afilado, y una fortaleza que le permite relativizar los problemas.

Caprile, nacido en Madrid en 1966, salió del armario a los 18, y explicó que cuando le contó a su madre que era homosexual la mujer “como buena italiana” montó “un melodrama al principio”, pero que después lo aceptó. De su madre, Paola Trucchi, heredó el amor por la moda, aunque reconoció que él mismo suele vestir con prendas de segunda mano.

Por otro lado, Caprile habló de salud mental y de cómo en 1999 sufrió una depresión severa, y que definió como “la depresión después del éxito”. Narró cómo durante un año y medio estuvo sin esperanzas, sin encontrar motivos para seguir adelante, y señaló que la salud mental es la cuenta pendiente del Ministerio de Sanidad.

Sigue los temas que te interesan