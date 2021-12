'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Goyo Jiménez, Esther Arroyo,  Ken Appeldorn y María Jesús y su Acordeón

Noticias relacionadas ‘Pasapalabra’ da visibilidad a los niños transexuales con el tierno discurso de un concursante

El concurso Pasapalabra no descansa ni siquiera en puente (y la partida le sale bien, pues sus audiencias se elevan como la espuma). Y esta tarde el programa renueva sus invitados. Así, el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos, todos procedentes del mundo del espectáculo: Goyo Jiménez, Esther Arroyo, Ken Appeldorn y María Jesús y su Acordeón.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Goyo Jiménez 🇮🇨 (@goyojimenez)

La popularidad de Goyo Jiménez comienza a despuntar a finales de los años 90, gracias al programa de Canal + El club de la comedia, donde realiza monólogos cargados de humor. Allí se gana la coletilla de “experto en asuntos americanos”, pues mucho de sus textos tienen a Estados Unidos como referente.

En televisión le hemos visto en los programas No le digas a mamá que trabajo en la tele de Cuatro, ha sido colaborador de Zapeando, en Televisión Española ha tenido los proyectos Órbita Laika y Se hace saber, y además fue guionista y codirector de La hora de José Mota. Un país para reírlo es su trabajo más reciente en la pequeña pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ken Appledorn (@ken_appledorn)

Esther Arroyo nace en 1968, y en 1990 se convierte en Miss España, recibiendo la corona de manos de Raquel Revuelta. Ello le permite labrarse una interesante carrera como modelo, actriz y presentadora de televisión.

En la pequeña pantalla fue una de las protagonistas de la serie Periodistas de Telecinco, si bien su primer papel fue en Más que amigos, una especie de versión española de Merlose Place. En Periodistas permanece cuatro años como Ali, la divertida redactora por la que bebía los vientos el personaje del becario José Antonio, interpretado por Pepón Nieto.

Luego continuaría su faceta de actriz interviniendo en la serie Un paso adelante con el personaje de Irene, y el de Míriam en Los Serrano, en la que se incorporó en el año 2007. También participó en La familia Mata, de Antena 3, y Vida Loca, de Telecinco, donde interpretaba a la exmujer de Tony Cantó. Como presentadora la vimos en HomoZapping, y fue concursante de Tu cara me suena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ken Appledorn (@ken_appledorn)

Ken Appledorn nace en Míchigan Estados Unidos, en el año 1980. Durante su etapa de estudiante estuvo seis meses en Sevilla, ciudad de la que se enamoró y a la que volvió a vivir una vez se graduó. En la capital andaluza se forma como actor.

En televisión le hemos visto en series como Aída, Museo Coconut, Yo soy Bea o Bandolera. Sus trabajos más destacados son en Arde Madrid de Movistar + y Refugiados, de laSexta, y colaboró en El último show, de Aragón TV, serie que se convirtió en un fenómeno tras llegar a HBO.

En cine protagonizó la película independiente Casting, que le valió el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Málaga. También logró el aplauso de la crítica con el largometraje The extraordinary tale of the times table, sin olvidarnos Rifkin’s festival, de Woody Allen, y Malnazidos, de Javier Ruiz Caldera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Jesus Grados Ventura (@maria_jesus_acordeon)

María Jesús Grados Ventura es más conocida por el nombre artístico de María Jesús y su Acordeón.

María Jesús Grados nace en Cáceres en el año 1956, pero sus padres se trasladan a vivir a la Comunidad Valenciana cuando tenía 7 años. Asegura que su carrera artística comenzó en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, pasando el plato. Más tarde gana Salto a la fama, un concurso de radio, que le abre la puerta a programas de televisión como Gente Joven. Desde entonces lleva una incesante carrera, siempre acompañada de su característico acordeón.

Su mayor éxito, sin duda, es ‘El baile de los pajaritos’, una canción de origen suizo que se ha bailado en medio mundo. De su faceta más televisiva hay que destacar que María Jesús fue concursante de La Granja, reality de Antena 3 del que fue finalista.

Sigue los temas que te interesan