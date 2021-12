Al Bano hablará de Lydia Lozano en su serie biográfica: “Esa mujer tenía necesidad de mierda”

Este martes Kiko Hernández estaba de Sálvame, cuando en la franja de Sálvame Naranja llamó a Lydia Lozano al centro del plató. Allí quiso anunciarle algo muy importante: que el cantante italiano Al Bano había vuelto a cargar contra ella, de nuevo recordando la negligencia de la periodista cuando aseguró que la hija del artista y Romina Power, Ylenia Carrisi, estaba viva. “¿Y ahora por qué? ¿Qué he hecho?”, preguntaba Lydia, que no consigue nunca olvidar por completo aquel episodio de su vida profesional.

Tal como se explicó, Al Bano está desarrollando una serie sobre su vida, y en ella hay un momento en el que habla de Lozano. “Lydia es una persona que cuando oigo este nombre hay algo de revolución dentro de mis pensamientos porque ha sido de verdad”, relataba el cantante de temas como ‘Felicidad’. “Imagino que tenía necesidad de mierda esta mujer”. Además, añadió que Lydia se merece “un humano silencio” y de sí mismo dijo que es un “luchador” que seguirá siéndolo.

La serie en cuestión constará de cuatro episodios, producidos por la RAI italiana. “Parece que la consideran muy interesante, la haremos”, añade el artista sobre el proyecto.

Escuchar a Al Bano volver a hablar de ella ha hecho que Lydia se venga abajo y rompa a llorar en directo. “Está traumatizada Lydia por esto, ¿eh?”, valoraba Antonio Montero, palabras que terminaron de derrumbar a su compañera. “Gracias, Montero, eres tan agradable”, le respondía Lydia, aguantándose las lágrimas.

“Yo le comprendo, siempre lo he comprendido, todos sus insultos. Siempre me decís que no lo supero, no estoy de bajón, no estoy triste...”, decía también la periodista, que lamenta que este tema sea algo que vuelve a salir a la palestra “cada seis meses”. “He pagado suficiente. Te juro que los entiendo, todo lo que me han dicho, pero ya por favor”, pedía, mientras se tapaba la cara con las manos, para que el público no viese su reacción.

Tras una pausa publicitaria Lydia dijo más tranquila que nunca terminará de superar el tema de la desaparición de Ylenia Carrisi, aunque sí que ha logrado perdonarse a sí misma por decir repetidas veces que la joven, desaparecida en los años 90, estaba viva. Corría el año 2005 cuando la periodista aseguró con total seguridad que la hija de Al Bano y Romina Power estaba viva y se encontraba en Santo Domingo. Además, para defender sus fuentes, viajó a República Dominica para entrevistarla, aunque, al final, todo resultó un bulo. Lydia tuvo que pedir perdón y reconocer el enorme daño que había causado a sus padres.

La presentadora de Sálvame Nuria Marín aseguró que algo importante está por llegar sobre Al Bano y su hija, pero no quiso explicar el qué. Entre los compañeros teorizaron con un posible cara a cara entre Lydia y Al Bano, o una nueva entrevista del italiano en Sábado Deluxe.

