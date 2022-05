José María, el hijo de Carmen Borrego, y su mujer: planes de futuro y el dinero que se embolsan por su boda

El pasado sábado 14 de mayo de 2022, José María Almoguera Borrego (32 años), el hijo de Carmen Borrego (55) y primer nieto de María Teresa Campos (80), se daba el 'sí, quiero' con su pareja sentimental y flamante esposa, la argentina Paola Olmedo (35).

El enlace tuvo lugar en El Jardín de Tegueste, una amplia finca de 6.000 metros cuadrados situada en Torrejón de Velasco, Madrid. Más allá de la evidente felicidad de los contrayentes, y de la emoción de sus familiares -en concreto, de María Teresa Campos, que vio casarse al "hombre de su vida", como lo define-, fue un enlace marcado por la polémica.

Desde las sonadas ausencias -Rocío Carrasco (45) y Belén Rodríguez (56), amigas íntimas de la familia, causaron baja- hasta la suculenta exclusiva que negoció Borrego, en nombre de su hijo, con una revista del corazón.

José María Almoguera junto a su flamante esposa, Paola, captados por EL ESPAÑOL hace unos meses.

En plena resaca de la fiesta, y mientras se continúa debatiendo y analizando en los platós de televisión este magno casamiento, EL ESPAÑOL ha podido conocer detalles del enlace, posterior luna de miel y del día a día del matrimonio en Madrid.

Tal y como se confía a este medio, los enamorados ya se encuentran disfrutando de su luna de miel fuera de España, alejados de toda polémica y tensión. No en vano, se sostiene al otro lado de la línea que José María y Paola "lo han pasado regular por no decir fatal" estos días, ante tanta crítica y especulación en televisión.

Tanto, que en más de una ocasión el vástago de Carmen Borrego "quiso pararlo todo y no comercializar con la boda", como ha apuntado previamente Semana. "Él le dio mil vueltas cuando su madre le puso sobre la mesa la oferta de la revista. José María nunca quiso dar ese paso y lo meditó mucho, sobre todo por Paola y su familia", informa quien puede hacerlo.

Se explica a este periódico que la familia Campos -en concreto, Carmen y Terelu- han tenido que mediar en la relación entre José María y los responsables de la productora La Fábrica de la Tele, pues días y horas antes de la boda se vivieron ciertos desacuerdos y el joven no dudó en manifestar su hercúleo enfado entre bambalinas.

María Teresa Campos junto a su nieto, José María, tras una comida familiar en Madrid, en mayo de 2015. Gtres

Asegura una fuente cualificada en la materia que la exclusiva de la boda "ronda los 30.000 euros". Y se matiza al cabo: "No es sólo la boda, también habrá en el paquete fotos de la luna de miel y demás detalles".

Eso sí, añade esta persona que el precio cerrado y acordado es "bastante más bajo" de su valor real: "El mercado está como está y ya no se paga igual, pero tener a toda la familia unida, con Teresa a la cabeza, cuesta mucho más". En relación al bolsillo en el que se desembolsa este montante, se es muy claro con este medio: "Antes donde manejo, todo queda repartido entre José María y su mujer. Nadie más entra en el pastel".

Ya lo advirtió Carmen Borrego hace un tiempo: "No voy a vender nada de la boda de mi hijo, si se vende algo lo vende mi hijo. Evidentemente, si decide no hacer una exclusiva su madre no va a hacer ninguna exclusiva. Si mi hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo se hará y yo posaré sin cobrar ni una peseta".

Paola Soledad Olmedo Morales, el nombre real de la nuera de Carmen Borrego, tiene dos hijos de una relación anterior a José María. La mayor, de 15 años, ni siquiera pudo contener la emoción y las lágrimas durante el casamiento. Paola está "muy unida" a sus hijos y se apunta que José María mantienen una relación "excelente" y "extraordinaria" con los menores.

Le encantan los niños. De hecho, "quiere tener hijos y convertir en abuela a Carmen y en bisabuela a Teresa". En lo tocante a la vertiente profesional, José María continuará trabajando en el departamento de producción del programa Viva la vida, de Telecinco, y Paola, de origen argentino, "tiene un trabajo estable" desde hace tiempo.

José María Almoguera Borrego llegando a su enlace el pasado sábado 14 de mayo de 2022. Gtres

Según la información que maneja este periódico, la pareja vive junta desde hace ya algún tiempo en una casa ubicada al norte de Madrid. Allí, como pudo conocer EL ESPAÑOL hace unos días a través de imágenes exclusivas, José María y su razón de amor hacen su día a día, pasean al perro que tienen en común y realizan las labores naturales y propias del hogar y de la familia, siempre que el trabajo se lo permite.

A tenor de las imágenes a las que accedió este medio, la pareja se muestra cómplice, feliz y sonriente en las fotografías, señal de que la decisión mutua que tomaron, la de darse el 'sí, quiero', fue más que acertada.

El trabajo de José María

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL pudo conocer cómo es la vida personal y profesional actual de José María Almoguera Borrego. José María cursó un grado medio de Producción en la Escuela Superior de Comunicación CEV, en Madrid.

Tras estos estudios, Almoguera hijo ha probado suerte en algunos medios y en la actualidad está trabajando en el espacio Viva la vida, el mismo en que han colaborado tres generaciones Campos; su madre, su tía Terelu Campos (56) y su prima Alejandra Rubio (22).

"Fíjate si es discreto que no tiene ni redes sociales para que no se busque su nombre y se publique nada. Lleva una vida muy sencilla, pero para adentro. La familia sabe cuál es su postura y su decisión y la respetan", se sostuvo sobre José María hace un tiempo, antes de su gran salto mediático vía exclusiva.

